Vårdix AB söker psykiater till vuxenpsykiatri i Västerås 30 mars 5 juni
DittUppdrag Sjukvård Sverige AB / Läkarjobb / Västerås Visa alla läkarjobb i Västerås
Vårdix AB söker psykiater till Vuxenpsykiatriska mottagningen Öster, Västerås - Tidsbegränsad tjänst 30 mars - 5 juni
Vuxenpsykiatriska mottagningen Öster i Västerås söker psykiater för en tidsbegränsad tjänst under perioden 30 mars (v14) - 5 juni (v23). Vi erbjuder ett stimulerande arbete där du får arbeta med varierande psykiatriska patienter i nära samarbete med ett engagerat team.Publiceringsdatum2026-02-09Om företaget
Vuxenpsykiatriska mottagningen Öster erbjuder utredning, behandling och uppföljning för vuxna patienter med olika psykiatriska behov. Vi arbetar tvärprofessionellt och värdesätter samarbete, kontinuitet och hög kvalitet i patientmötet. Hos oss får du möjlighet att bidra med din kompetens i en verksamhet som kombinerar medicinsk expertis med empatiskt bemötande.Om tjänsten
Som psykiater hos oss ansvarar du för diagnostik, behandlingsplanering och uppföljning av patienter. Arbetet inkluderar både individuella patientmöten och teamarbete med kollegor inom psykiatri, psykologer, sjuksköterskor och kuratorer. Tjänsten är tidsbegränsad och omfattar hela perioden 30 mars - 5 juni.
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri
Har ett strukturerat och empatiskt arbetssätt
Trivs med självständigt arbete men också nära samarbete i team
Är flexibel och van vid varierande patientfall
Vi erbjuder
Introduktion och stöd från erfarna kollegor
Ett tvärprofessionellt och engagerat arbetslag
Möjlighet att bidra med kompetens i patientnära psykiatrisk vård
Tidsbegränsad anställning med tydligt avgränsad period
Placering: Vuxenpsykiatriska mottagningen Öster, Västerås, arbetsgivare - Vårdix AB
Anställningsform: Tidsbegränsad, heltid
Välkommen med din ansökan - bidra till högkvalitativ psykiatrisk vård under våren! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök via vår sida, mail. Vid frågor ring tel: 0735727245
E-post: diana2128506@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare DittUppdrag Sjukvård Sverige AB
(org.nr 559537-8521), http://dittuppdrag.se
Västmanlands sjukhus Västerås, ingång 29, plan 4 Adelsögatan 30 (visa karta
)
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Vårdix AB Kontakt
Bemanningsassistent Vårdix AB
Diana Sheina diana2128506@gmail.com 0735727245 Jobbnummer
9729884