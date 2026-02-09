Vårdix AB söker operationssjuksköterskor för sommaruppdrag i Uppsala.
2026-02-09
Vårdix söker operationssjuksköterskor till Ortopediska anestesi- och operationsavdelningen, Uppsala - Sommaruppdrag 1 juni - 30 augusti
Ortopediska anestesi- och operationsavdelningen vid Uppsala universitetssjukhus behöver operationssjuksköterskor för sommaruppdrag under perioden 1 juni (v23) - 30 augusti (v35). Här erbjuds ett utvecklande arbete i ett erfaret och engagerat team inom ortopedisk operationsverksamhet.
Om arbetsplatsen
Avdelningen ansvarar för operationsverksamhet inom ortopedi och arbetar i nära samverkan mellan operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, läkare och övrig operationspersonal. Fokus ligger på hög patientsäkerhet, god arbetsmiljö och professionellt omhändertagande av patienten genom hela det perioperativa förloppet.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Som operationssjuksköterska ansvarar du för instrumentering, sterilt arbete och förberedelser inför ortopediska operationer. Du har en central roll i operationssalen och arbetar både självständigt och i team för att säkerställa kvalitet, säkerhet och ett tryggt patientflöde.
Vi söker dig som
Är legitimerad operationssjuksköterska
Har ett strukturerat, lugnt och ansvarsfullt arbetssätt
Trivs med teamarbete i en högspecialiserad miljö
Är flexibel och van vid ett varierande tempo
Erfarenhet av ortopedisk operationsverksamhet är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Introduktion och stöd från erfarna kollegor
Ett professionellt och samarbetsinriktat team
Möjlighet att utveckla din kompetens inom ortopedisk kirurgi
Sommaruppdrag med tydlig tidsperiod och trygga villkor
Placering: Ortopediska anestesi- och operationsavdelningen, Uppsala universitetssjukhus, ansökan sker via Vårdix AB bemanningsassistent .
Anställningsform: Sommaruppdrag, heltid
Period: 1 juni - 30 augusti (v23-v35)
Välkommen med din ansökan - var med och bidra till trygg och säker ortopedisk operationsvård i sommar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök via vår sida, mail. Vid frågor ring tel: 0735727245
E-post: diana2128506@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DittUppdrag Sjukvård Sverige AB
(org.nr 559537-8521), http://dittuppdrag.se
Akademiska sjukhuset, ingång 70 (visa karta
)
751 85 UPPSALA
Vårdix AB
Bemanningsassistent Vårdix AB
Diana Sheina diana2128506@gmail.com 0735727245
9729889