Vårdix AB söker AkutsjukvårdsSSK till Uppsala 23 februari 31 maj
Vårdix AB söker specialistsjuksköterskor i akutsjukvård för bemanningsuppdrag, Uppsala, Akutmottagningen- Tidsbegränsad tjänst 23 februari - 31 maj
Akutsjukvården vid Uppsala akutmottagning behöver sjuksköterskor för tidsbegränsad tjänst under perioden 23 februari (v9) - 31 maj (v22). Vi erbjuder ett omväxlande arbete i ett team där ansvar, tempo och kompetens är viktiga förutsättningar.
Om arbetsplatsen
Akutmottagningen i Uppsala är en central del av akutsjukvården där vi tar emot patienter med allt från akuta sjukdomstillstånd till skador. Här arbetar vi i team med sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal för att ge trygg, säker och effektiv vård. Arbetsmiljön präglas av högt tempo, samarbete och möjlighet att utveckla din kompetens inom akutmedicin.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Som sjuksköterska på akutmottagningen ansvarar du för omhändertagande av patienter, medicinska bedömningar, administrering av behandlingar samt dokumentation. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor för att säkerställa hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Trivs i en snabb och varierande arbetsmiljö
Har ett strukturerat och empatiskt arbetssätt
Vill bidra till teamarbete och god patientsäkerhet
Erfarenhet av akutsjukvård är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Introduktion och stöd från erfarna kollegor
Möjlighet till kompetensutveckling inom akutsjukvård
God arbetsmiljö med engagerade och erfarna team
Tidsbegränsad anställning med tydlig period
Placering: Akutmottagningen, Uppsala, Arbetsgivare Vårdix AB.
Anställningsform: Tidsbegränsad, heltid
Antal tjänster: Specialistsjuksköterskor i akutsjukvård.
Välkommen med din ansökan - hjälp oss ge trygg och professionell vård under våren! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök via vår sida, mail. Vid frågor ring tel: 0735727245
E-post: diana2128506@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DittUppdrag Sjukvård Sverige AB
(org.nr 559537-8521), http://dittuppdrag.se
Akademiska sjukhuset, ingång 60 (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Vårdix AB Kontakt
Bemanningsassistent Vårdix AB
Diana Sheina diana2128506@gmail.com 0735727245 Jobbnummer
9729886