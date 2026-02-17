Vårdix AB: Sjuksköterskor till Kirurgavdelning 15 i SundsvallSommaruppdrag

2026-02-17


Bemanningsföretaget Vårdix AB söker nu flera engagerade sjuksköterskor för uppdrag på kirurgavdelning 15 i Sundsvall.
Vill du ha ett utvecklande sommaruppdrag med flexibelt upplägg? Hos oss kan du arbeta hela sommaren eller delar av perioden.
Plats: Sundsvall
Avdelning: Kirurgavdelning 15
Period: Hela sommaren eller del av sommaren - flexibelt upplägg

Publiceringsdatum
2026-02-17

Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterskor på kirurgisk vårdavdelning

Pre- och postoperativ omvårdnad

Smärtbehandling och övervakning

Samarbete i tvärprofessionellt team

Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska

Har erfarenhet av slutenvård (meriterande med kirurgi)

Är trygg, ansvarstagande och flexibel

Kan arbeta självständigt och i team

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning

Flexibelt upplägg (hela eller delar av sommaren)

Boende och resa kan ordnas vid behov

Personlig kontakt genom hela uppdraget

Intresserade?
Skicka er intresseanmälan redan idag - tillsättning sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök fört och främst via mail. Vid frågor ring tel: 0735727245
E-post: diana@vardix.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommaruppdrag".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
DittUppdrag Sjukvård Sverige AB (org.nr 559537-8521), https://vardix.se
Lasarettsgatan 21 (visa karta)
851 86  SUNDSVALL

Arbetsplats
Vårdix AB

Kontakt
Bemanningsassistent Vårdix AB
Diana Sheina
diana@vardix.se
0735727245

Jobbnummer
9748766

