Vårdix AB: Läkare till Vårdcentral Hedemora, 2 mars (v.10) 27 mars (v.13)

Vårdix AB, org nr: 559452-9355 Läkare i allmänmedicin till Vårdcentral Hedemora, 2 mars (v.10) - 27 mars (v.13)
Vill du arbeta som allmänläkare i en stabil verksamhet med patienten i fokus och goda möjligheter till kontinuitet och utveckling? Då är Vårdcentral Hedemora en arbetsplats för dig.Publiceringsdatum2026-01-31Om företaget
Vårdcentral Hedemora är en välfungerande vårdcentral med ett brett uppdrag inom primärvården. Här möter du patienter i alla åldrar och med varierande medicinska behov. Vi arbetar i nära samarbete mellan olika yrkesgrupper och strävar efter hög medicinsk kvalitet, tillgänglighet och ett gott bemötande. Arbetsmiljön präglas av professionalism, respekt och laganda.Om tjänsten
Som läkare i allmänmedicin ansvarar du för medicinsk bedömning, diagnostik, behandling och uppföljning av patienter inom primärvårdens uppdrag. Arbetet omfattar mottagningsarbete, akuta besök, kroniska sjukdomar samt förebyggande vård. Du har möjlighet att påverka ditt arbete och delta i verksamhetsutveckling.
Vi söker dig som
Är specialistläkare i allmänmedicin eller ST-läkare
Har ett tryggt, strukturerat och patientcentrerat arbetssätt
Trivs med självständigt arbete och teamarbete
Vill bidra till god kontinuitet och kvalitet i vården
Vi erbjuder
En stabil arbetsplats med erfarna kollegor
God arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning
Möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning
Trygga anställningsvillkor inom offentlig vård
Placering: Vårdcentral Hedemora
Anställningsform: Tidsbegränsad, heltid eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök via vår sida, mail. Vid frågor ring tel: 0735727245
E-post: diana2128506@gmail.com Omfattning
