Vårdix AB: Läkare till Lugnmottagningen, Hallands sjukhus, sommaruppdrag

DittUppdrag Sjukvård Sverige AB / Läkarjobb / Halmstad
2026-02-18


Läkare sökes till Lungmottagningen, Hallands sjukhus Halmstad - Sommaruppdrag
Bemanningsföretaget Vårdix AB söker nu läkare med inriktning på lungsjukdomar till Lungmottagningen på Hallands sjukhus i Halmstad för uppdrag under perioden 4 maj (v.19) - 28 augusti (v.35).
Plats: Halmstad
Avdelning: Lungmottagningen, Hallands sjukhus
Period: 4 maj - 28 augusti (flexibelt upplägg möjligt)

Publiceringsdatum
2026-02-18

Dina arbetsuppgifter
Bedömning och behandling av patienter med lungsjukdomar

Diagnostik och uppföljning av kroniska och akuta lungsjukdomar

Samarbete med specialistteam inom lungmedicin

Dokumentation och vårdplanering enligt gällande rutiner

Vi söker dig som
Är legitimerad läkare med specialistkompetens inom lungsjukdomar eller under specialistutbildning

Är trygg, ansvarstagande och flexibel

Kan arbeta självständigt och i team

Har god kommunikationsförmåga

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning

Flexibelt upplägg under sommaren

Arbete via bemanningsföretag med personlig kontakt

Möjlighet till utvecklande arbetsuppdrag på modern mottagning

Intresserade?
Skicka din ansökan redan idag - tillsättning sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök via vår sida, mail. Vid frågor ring tel: 0735727245
E-post: diana@vardix.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommaruppdrag".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
DittUppdrag Sjukvård Sverige AB (org.nr 559537-8521), https://vardix.se
Klockhuset, ingång 7 (visa karta)
301 85  HALMSTAD

Arbetsplats
Vårdix AB

Kontakt
Bemanningsassistent Vårdix AB
Diana Sheina
diana@vardix.se
0735727245

Jobbnummer
9748839

