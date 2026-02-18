Vårdix AB: Läkare till Lugnmottagningen, Hallands sjukhus, sommaruppdrag
2026-02-18
Läkare sökes till Lungmottagningen, Hallands sjukhus Halmstad - Sommaruppdrag
Bemanningsföretaget Vårdix AB söker nu läkare med inriktning på lungsjukdomar till Lungmottagningen på Hallands sjukhus i Halmstad för uppdrag under perioden 4 maj (v.19) - 28 augusti (v.35).
Plats: Halmstad
Avdelning: Lungmottagningen, Hallands sjukhus
Period: 4 maj - 28 augusti (flexibelt upplägg möjligt)Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Bedömning och behandling av patienter med lungsjukdomar
Diagnostik och uppföljning av kroniska och akuta lungsjukdomar
Samarbete med specialistteam inom lungmedicin
Dokumentation och vårdplanering enligt gällande rutiner
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare med specialistkompetens inom lungsjukdomar eller under specialistutbildning
Är trygg, ansvarstagande och flexibel
Kan arbeta självständigt och i team
Har god kommunikationsförmåga
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning
Flexibelt upplägg under sommaren
Arbete via bemanningsföretag med personlig kontakt
Möjlighet till utvecklande arbetsuppdrag på modern mottagning
Intresserade?
Skicka din ansökan redan idag - tillsättning sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Ansök via vår sida, mail. Vid frågor ring tel: 0735727245
E-post: diana@vardix.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommaruppdrag". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DittUppdrag Sjukvård Sverige AB
(org.nr 559537-8521), https://vardix.se
Klockhuset, ingång 7 (visa karta
)
301 85 HALMSTAD Arbetsplats
Vårdix AB Kontakt
Bemanningsassistent Vårdix AB
Diana Sheina diana@vardix.se 0735727245 Jobbnummer
9748839