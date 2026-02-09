Vårdix AB: anestesisjuksköterska till Uppsala, sommaruppdrag
2026-02-09
Vårdix söker Anestesisjuksköterskor till Ortopediska anestesi- och operationsavdelningen, Uppsala - Sommaruppdrag 1 juni - 30 augusti
Ortopediska anestesi- och operationsavdelningen vid Uppsala universitetssjukhus behöver anestesisjuksköterskor för sommaruppdrag under perioden 1 juni (v23) - 30 augusti (v35), (arbetsgivare Vårdix AB). Vi erbjuder ett omväxlande och utvecklande arbete i ett engagerat team.
Om arbetsplatsen
Avdelningen ansvarar för anestesi och operationsstöd vid ortopediska ingrepp. Vi arbetar nära patienter, kirurger och övrig operationspersonal för att säkerställa trygg, säker och professionell vård före, under och efter operation. Arbetsmiljön präglas av samarbete, ansvar och möjlighet att utveckla din kompetens inom anestesi och perioperativ vård.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Som anestesisjuksköterska ansvarar du för anestesiplanering, patientövervakning under operation och uppvaknande samt dokumentation. Du arbetar både självständigt och i team, där din kompetens är avgörande för patientsäkerheten och operationsavdelningens kvalitet.
Vi söker dig som
Är legitimerad anestesisjuksköterska
Har ett strukturerat, tryggt och empatiskt arbetssätt
Trivs med ansvar och teamwork i en dynamisk miljö
Är flexibel och van vid varierande arbetsmoment
Erfarenhet från ortopedi är meriterande men inte krav.
Vi erbjuder
Introduktion och stöd från erfarna kollegor
Ett engagerat och erfaret team
Sommaruppdrag med tydlig period och trygga arbetsvillkor
Placering: Ortopediska anestesi- och operationsavdelningen, Uppsala universitetssjukhus, ansökning sker via bemanningsassistent Vårdix AB.
Anställningsform: Sommaruppdrag, heltid
Period: 1 juni - 30 augusti (v23-v35)
Välkommen med din ansökan - bidra till trygg och professionell vård under sommaren! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök via vår sida, mail. Vid frågor ring tel: 0735727245
E-post: diana2128506@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DittUppdrag Sjukvård Sverige AB
(org.nr 559537-8521), http://dittuppdrag.se
Akademiska sjukhuset, ingång 70 (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Vårdix AB Kontakt
Bemanningsassistent Vårdix AB
Diana Sheina diana2128506@gmail.com 0735727245 Jobbnummer
9729888