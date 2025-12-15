Vårdfarmaci söker avdelningsfarmaceut till psykiatrin
2025-12-15
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Vårdfarmaci söker nu en avdelningsfarmaceut till uppdrag inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).
Har du ett intresse av psykiatri och av att arbeta i nära samarbete med andra vårdprofessioner? Då kanske det här är något för dig!
Vårdfarmaci är den enhet tillhörande Verksamhet Läkemedel på SU där receptarier och apotekare arbetar ute på olika vårdverksamheter. Verksamhet Läkemedel består utöver Vårdfarmaci även av Klinisk farmakologi, Läkemedelsservice, Slutenvårdsdos och Extemporetillverkning. Verksamheten har både SU-interna och regionala uppdrag.
Vad erbjuder vi?
Vår målsättning är att erbjuda ett stimulerande och utvecklande arbete där du som avdelningsfarmaceut arbetar som en del av teamet i den vårdverksamhet du är placerad. Du får möjlighet att bidra med din farmaceutiska kompetens både i praktiska moment och som kunskapsstöd.
Som ny inom Vårdfarmaci introduceras du av erfarna kollegor för att lära dig olika delar i arbetet och den vårdverksamhet du kommer vara placerad på. Vårdfarmaci arbetar fortlöpande med att erbjuda kompetensutveckling utifrån enhetens behov samt medarbetarnas personliga mål.
Generellt gäller att arbete på Vårdfarmaci kan komma att innebära helgtjänstgöring och även arbete på andra avdelningar eller mottagningar inom Sahlgrenska universitetssjukhuset där Vårdfarmaci finns. Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att utföra praktiska moment såsom iordningställande av läkemedel, både perorala och parenterala, beställning till och skötsel av läkemedelsrum, samt att agera kunskapsstöd för sjuksköterskor och läkare. För vissa uppdrag kan överlämning av läkemedel direkt till patient ingå i arbetsuppgifterna. Att bedriva kvalitetsarbete för en säker läkemedelshantering är ett genomgående ansvar för Vårdfarmaci.
Som avdelningsfarmaceut stödjer du övrig sjukvårdspersonal i kvalitetsarbetet på vårdenheten bland annat genom:
Iordningställande av perorala och parenterala läkemedelsdoser.
Beställning av läkemedel och skötsel av läkemedelsrum.
Introduktion av nya sjuksköterskor i läkemedelshantering och iordningsställande.
Kompetensstöd i frågor kring läkemedel och läkemedelshantering.
Kvalitetsarbete för säker läkemedelshantering.
Arbetsuppgifter planeras, prioriteras och fördelas i nära samarbete med andra avdelningsfarmaceuter och vårdprofessioner inom verksamheten där du är placerad.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad receptarie, alternativt apotekare, med minst två års yrkeserfarenhet. Det är en fördel om du har ett intresse för psykiatrin.
Som person är det viktigt att du är flexibel och har god förmåga att prioritera och planera ditt arbete utifrån vårdverksamhetens behov. Du behöver har lätt för att samarbeta, skapa nya kontakter och goda relationer, både inom och utom din egen yrkesprofession. Du ska kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ, prioritera kvalitet och samtidigt vara lösningsorienterad och lyhörd inför vårdenhetens behov och förutsättningar. Du har goda kunskaper i svenska och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi strävar efter mångfald och ser gärna sökande med olika erfarenheter och bakgrunder.
Intervjuer planeras att inledas vecka 2 2026. Tillträde 26-03-01 eller efter överenskommelse.
Vill du veta mer om vilka möjligheter du har att utvecklas tillsammans med oss på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, gå in via länk: Karriärutvecklingsmodellen - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
