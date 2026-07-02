Vårdfarmaci söker avdelningsfarmaceut till psykiatrin, visstid
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2026-07-02
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Vårdfarmaci söker nu en avdelningsfarmaceut till ett vikariat inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Har du intresse för psykiatri och vill arbeta nära andra vårdprofessioner kan detta vara rätt tjänst för dig.
Vårdfarmaci är en enhet inom Verksamhet Läkemedel på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Här arbetar receptarier och apotekare som avdelningsfarmaceuter och kliniska farmaceuter på vårdenheter över hela sjukhuset. Enheten består av cirka 75 medarbetare organiserade under tre enhetschefer.
Inom Verksamhet Läkemedel finns även Klinisk farmakologi, Klinisk farmakologi lab (CBAR), Läkemedelsservice, Slutenvårdsdos och Extempore-tillverkning. Tillsammans skapar vi rätt läkemedel, rätt stöd och rätt kvalitet – för en vård där läkemedel används säkert, effektivt och med högsta möjliga nytta för patienten. Verksamheten har både regionala och sjukhusspecifika uppdrag.
Vad erbjuder vi?
Vår målsättning är att erbjuda ett stimulerande och utvecklande arbete där du som avdelningsfarmaceut arbetar som en del av teamet i den vårdverksamhet du är placerad. Du bidrar med farmaceutisk kompetens i det dagliga arbetet och fungerar som kunskapsstöd för vårdpersonalen.
Du får en strukturerad introduktion av erfarna kollegor och möjlighet till kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina mål. Tjänsten kan innebära helgtjänstgöring samt arbete vid andra verksamheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset där Vårdfarmaci är verksam.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Som avdelningsfarmaceut arbetar du nära patienter och vårdpersonal med fokus på säker läkemedelshantering. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Iordningställande av perorala och parenterala läkemedelsdoser.
Beställning av läkemedel och skötsel av läkemedelsrum.
Introduktion av nya sjuksköterskor i läkemedelshantering och iordningsställande.
Kompetensstöd i frågor kring läkemedel och läkemedelshantering.
Kvalitetsarbete för säker läkemedelshantering.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare med minst två års yrkeserfarenhet. Intresse för psykiatri är meriterande.
För att trivas i rollen behöver du vara flexibel, kunna prioritera och planera ditt arbete utifrån verksamhetens behov samt ha lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och har ett kvalitetsmedvetet och lösningsorienterat arbetssätt. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tillträde: 2026-10-01 eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande
Vill du veta mer om vilka möjligheter du har att utvecklas tillsammans med oss på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, gå in via länk: Karriärutvecklingsmodellen - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Vita stråket 13 (visa karta
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413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Läkemedel, Enheten för Vårdfarmaci Kontakt
SACO Sara Lundin 072-1426992 Jobbnummer
9989348