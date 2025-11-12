Värdeskapande redovisningsekonom som vill utvecklas
Finec Group AB / Redovisningsekonomjobb / Jönköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Jönköping
2025-11-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finec Group AB i Jönköping
Vill du vara med och förändra redovisningsbranschen? Hos Finec kombinerar vi redovisningens spets med modern dataanalys, controlling och beslutsstöd för att skapa verkligt värde för våra kunder. Vår vision är att göra ekonomi tillgänglig och värdeskapande för alla företag, där komplexa siffror omvandlas till tydliga insikter som driver hållbar tillväxt.
Nu söker vi en driven redovisningsekonom som vill växa med oss och bidra till vår spännande resa.
Som redovisningsekonom på Finec kommer du att:
Bidra till att förvandla siffror till insikter och beslutsunderlag.
Ha nära kontakt med kunder - från tillväxtbolag till etablerade företag - och stötta dem i vardagen.
Samarbeta tätt med vårt team av specialister inom controlling och beslutsstöd.
Vara en viktig del av att utveckla digitala och automatiserade processer.
För att klara tjänsten ser vi att du har:
Minst 2 års erfarenhet som redovisningskonsult eller jämförbar tjänst
Goda kunskaper i redovisning, bokslut och skatt.
Intresse för digitalisering och moderna ekonomiverktyg.
Nyfikenhet på hur data och analys kan utveckla redovisningen.
En prestigelös inställning, samarbetsvilja och en vilja att vara med och bygga något nytt.
Hos oss får du:
Vara del av ett tillväxtbolag som vill förändra en hel bransch.
Arbeta i en kultur som präglas av engagemang, flexibilitet och innovation.
En modern arbetsplats där data och teknik möter personlig rådgivning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559468-7476), http://www.finec.se Arbetsplats
Finec Kontakt
