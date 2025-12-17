Värderare med känsla för kvalitet och trender - Mode och Inredning(vik)
Frälsningsarmén / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-12-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frälsningsarmén i Göteborg
, Öckerö
, Alingsås
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Har du öga för kvalitet, varumärken och trender? Vill du använda din kompetens för att välja ut produkter som gör skillnad för både människor och miljö? Då är du rätt person för oss!
Vi på Myrorna i Tagene, Göteborg, söker just nu 3 värderare på vikariat med kunskap inom mode och/eller inredning.
I rollen som värderare blir du en nyckelperson i vårt arbete med hållbar konsumtion. Du ansvarar för att bedöma inkomna gåvor och välja ut varor med hög försäljningspotential till våra butiker och webbshop. Dina beslut om sortiment och prissättning gör skillnad för både försäljning och miljö. Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
* Värdera och välja ut produkter baserat på kvalitet, varumärken, trender och säsong.
* Ansvara för att skapa ett attraktivt sortiment inom mode och/eller inredning.
* Bidra med expertkunskap kring prissättning och produktval.
* Stötta och handleda praktikanter i värderingsarbetet.
Är du den vi söker?
* Du har dokumenterad erfarenhet eller stark kompetens inom värdering av mode och/eller inredning.
* Du har god kännedom om varumärken, material och trender.
* Du är kvalitetsmedveten och kan arbeta mot uppsatta mål.
* Du behärskar svenska i tal och skrift.
Meriterande: Erfarenhet av försäljning, second hand eller värdering.
Vi erbjuder
Myrorna erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik. Du får också möjlighet att medverka till Myrornas engagemang för en positiv samhällsförändring med fokus på återanvändning, arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden samt bidra till Frälsningsarméns sociala arbete.
Enheten består av en personalgrupp på ca 35 anställda och ett antal praktikanter som är sysselsatta i olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Vi söker tre heltidsvikarier för följande perioder:
2026-01-16 till 2027-01-06
2026-01-16 till 2026-11-20
2026-01-16 till 2026-09-01
Ansök redan idag!
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Ange gärna om du har särskilt intresse för mode eller inredning.
Vi genomför registerkontroll innan anställning enligt gällande riktlinjer.
För mer information kontakta avdelningschef, Andrea Gulden på andrea.gulden@myrorna.se
Observera att vi endast tar emot ansökningar via rekryteringssystemet.
Myrorna är Sveriges mest välkända butikskedja som säljer second hand, med butiker över hela landet. Vi är störst när det gäller att samla in kläder och prylar som kan återanvändas. Verksamheten fungerar som vilken butikskedja som helst. Med budget, krav på försäljning och ekonomiskt överskott. Ändå skiljer vi oss från andra eftersom vårt ekonomiska överskott från försäljningen går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. Vårt uppdrag består också av att bidra till en hållbar samhällsförändring genom att få fler svenskar att återanvända. Men även av att få fler människor som står långt från arbetsmarknaden att, genom arbetspraktik hos oss, komma den lite närmare. De tre uppdragen är centrala i allt vi gör - från hur vi samlar in till hur vi säljer.
Vi är en betydelsefull samhällsaktör som verkar för en hållbar värld sedan 125 år tillbaka. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frälsningsarmén
, http://https://www.myrorna.se/ Arbetsplats
Myrorna Jobbnummer
9650848