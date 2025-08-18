Vårdenhetsöverläkare till specialistultraljud inom Obstetrik!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om arbetsplatsen
Verksamhet Obstetrik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har ett stort upptagningsområde i Västra Götaland och har ett regionuppdrag vilket innebär sista utpost vid komplicerade fall.
Antal förlossningar uppgick till cirka 9 300 år 2024. Verksamheten omfattas av tre förlossningsavdelningar med vidhängande BB där en av avdelningarna har ett övergripande ansvar för högrisk obstetrik. Därtill har vi en akutmottagning för gravida och nyförlösta och en stor öppenvårdsmottagning inräknat specialistultraljudsmottagningen. År 2024 genomfördes på ultraljudsmottagningen, som är störst i sitt slag i Sverige, cirka 17 000 barnmorskeultraljud och cirka 3 700 läkarultraljud.
Vi söker nu en vårdenhetsöverläkare för specialistultraljudsmottagningen. Förutom patientnära arbete bedrivs på kliniken forskning i en stimulerande miljö inom perinatalmedicin och undervisning för läkarstudenter och barnmorskestudenter som integrerade delar i verksamheten. Goda möjligheter att driva och delta i forsknings- och utvecklingsarbeten erbjuds.
2028 står det nybyggda förlossnings- och neonatalhuset klart för inflytt. Du som verksamhetsöverläkare har goda möjligheter att vara med och förändra förlossningsvårdens arbetssätt för att möta framtida behov.
Om arbetsuppgifterna
Du har det samlade medicinska ansvaret för specialistultraljudsmottagningen. Du ska se till att hög patientsäkerhet och god kvalitet tillgodoses i vården samt att kostnadseffektivitet främjas. Du medverkar till att samverkan och samordning med andra enheter fungerar på ett för patienten tillfredställande sätt samt att kvalitetsmål upprättas för enheten och att du arbetar för att dessa mål uppnås.
Du har en ledande roll i att kliniken har väl anpassade vårdprogram och rutiner för medicinsk utredning, diagnostik och behandling, vilka i möjligaste mån är vetenskapligt baserade. Du ansvarar, tillsammans med ST-studierektorn och sektionschef för ST-läkare, för att utbildningen av ST-läkare håller god kvalitet på din enhet. Du arbetar i team med sektionsledare, vårdenhetschef, sektionschefer och övriga vårdenhetsöverläkare. Du främjar teamarbetet med övrig personal kring patienten på alla våra enheter.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är specialistläkare inom obstetrik och gynekologi med erfarenhet av specialistultraljud och ledarskap. Kunskap att utföra third opinion ultraljud är önskvärt. Genomförd forskarutbildning/PhD och bakjourskompetents är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som är en nyfiken, engagerad och relationsskapande person med god samarbetsförmåga som på ett strategiskt sätt kan vara med och driva vården på ett modernt och effektivt sätt.
Välkommen med din ansökan!
