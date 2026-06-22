Vårdenhetsfarmaceut steg 4 - Barnläkemedelsgruppen, inriktning neonatalvård
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2026-06-22
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Vill du vara med och utveckla läkemedelshanteringen för de allra minsta patienterna och bidra till ökad patientsäkerhet inom neonatalvården? Nu söker vi en vårdenhetsfarmaceut steg 4 till Barnläkemedelsgruppen med placering inom neonatalverksamheten i Solna. Här får du möjlighet att kombinera kliniskt arbete med utveckling, utbildning och kvalitetsarbete i en högspecialiserad verksamhet.
Du erbjuds
ett mycket givande och kvalificerat arbete som vårdenhetsfarmaceut steg 4 där vi, utifrån dina kvalifikationer, erbjuder utveckling mot denna tjänst och vidare till en steg 5-specialisttjänst inom farmaceutisk neonatologi
att ingå i ett tvärprofessionellt team där du arbetar för att ge nyfödda en så säker och optimal läkemedelsbehandling som möjligt
en unik möjlighet att vara med och utveckla och förbättra patientsäkerheten med fokus på läkemedelsgenomgångar, riskanalyser, iordningsställande och IT-stöd för läkemedelshantering för nyfödda
inskolning och kontinuerlig kompetensutveckling utifrån dina behov och verksamhetens utveckling
möjlighet att utvecklas inom ett specialistområde med tydlig karriärväg inom kompetensstegen för farmaceuter.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Barnläkemedelsgruppen består idag av ett tjugotal apotekare, en barnsjuksköterska, en neonatolog samt en klinisk farmakolog/barnläkare. Gruppen arbetar för en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning inom barnsjukvården och utgör en viktig del av den högspecialiserade vården på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Som vårdenhetsfarmaceut steg 4 kommer du att ha ett övergripande ansvar för det farmaceutiska arbetet inom neonatalverksamheten. I rollen arbetar du nära vårdens professioner och bidrar till utvecklingen av läkemedelsprocesser som stärker patientsäkerheten för våra yngsta patienter.
I uppdraget ingår bland annat att:
ansvara för kvalitet och säkerhet vid iordningsställande av läkemedel till nyfödda
ansvara för och vidareutveckla informations- och IT-system som rör läkemedel inom neonatalverksamheten
ansvara för inskolning och kontinuerlig kompetensutveckling för farmaceuter inom verksamheten
ha ett övergripande ansvar för inskolning av ny personal inom läkemedelshantering
ansvara för riskanalyser vid införande av nya läkemedel och utveckling av läkemedelshanteringen inom neonatalverksamheten
samarbeta nära kollegor inom barnsjukvården med expertkunskap inom olika terapiområden
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kommer att utvecklas mot en steg 5-tjänst inom farmaceutisk neonatologi.
Vi söker dig som
arbetar strukturerat och noggrant samt har god förmåga att organisera, planera och prioritera ditt arbete
har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i tvärprofessionella team samtidigt som du självständigt driver ditt arbete framåt
tar initiativ, identifierar utvecklingsområden och bidrar aktivt till förbättrings- och utvecklingsarbete
tar ansvar för dina arbetsuppgifter och säkerställer att arbetet genomförs med hög kvalitet
har personlig mognad och bidrar till en inkluderande arbetsmiljö där vi inspirerar, stöttar och uppskattar varandra
trivs i en verksamhet där utveckling och förändring är naturliga delar av vardagen
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vetenskapliga meriter.KvalifikationerKvalifikationer
legitimerad apotekare eller legitimerad receptarie med magisterexamen i farmaci
flerårig erfarenhet som farmaceut i vården
mycket goda kunskaper inom läkemedelshantering och läkemedelsbehandling
mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
mycket god datorvana
Meriterande:
tidigare uppdrag med utökat ansvar i vården
flerårig erfarenhet som farmaceut inom barnsjukvård
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Kontakt
Synnöve Lindemalm synnove.lindemalm@regionstockholm.se 0812370259 Jobbnummer
9972948