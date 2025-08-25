Vårdenhetschef till Palliativa vårdenheten
2025-08-25
Verksamhetsområdet onkologi bedriver specialiserad vård och behandling för patienter med diagnostiserad cancer i Region Gävleborg. Vi har mottagning, en klinisk prövningsenhet, dagsjukvård, strålbehandling, PICC-linemottagning, vårdavdelning och en palliativ vårdenhet. Totalt har vi cirka 150 medarbetare.
Nu söker vi en vårdenhetschef till våra palliativa team i Hälsingland- Hudiksvall, Bollnäs samt Söderhamn. Teamen består av läkare, sjuksköterskor, kurator och företrädare från sjukhuskyrkan, och erbjuder vård till patienter med cancersjukdomar och ALS i livets slutskede. Även patienter med andra diagnoser kan bli aktuella. Den palliativa enheten har cirka 20 medarbetare med hög kompetens, lokaliserade i Gävle, Hudiksvall, Söderhamn och Bollnäs. Medicinska sekreterare ingår också i enheten.
I din chefsroll kommer du att ansvara för yrkesrollerna läkare och sjuksköterskor.
Vi strävar efter att ge bästa möjliga livskvalitet för patienten genom att lindra symtom och ge stöd till både patienter och närstående. Samarbete med sjukhusets övriga kliniker, kommuner och primärvård är en viktig del av vårt arbete.
Som vårdenhetschef för palliativa teamen arbetar du tätt tillsammans med din chefskollega som ansvarar för andra delar av palliativa enheten. Ni samarbetar kring många gemensamma frågor men i ditt chefsuppdrag ingår även självständigt ledningsansvar för din enhets personal, ekonomi, arbetsmiljö, produktion, patientsäkerhet och verksamhetsutveckling.
Du ingår tillsammans med övriga vårdenhetschefer i verksamhetsområdets ledningsgrupp där du har ett ansvar att bidra till verksamhetens helhet. Förutom ett tätt samarbete med din närmsta chefskollega är en stor del av rollen att samverka med andra chefer men också interna och externa aktörer.
Som vårdenhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen.
Som vårdenhetschef hos oss kommer du bland annat att
• ansvara för att styra verksamheten inom givna ekonomiska ramar
• ansvara för bemanning, produktion, kvalitet, schema, arbetsmiljö och kompetensutveckling
• ha ett helhetsansvar, vilket innebär ett nära samarbete med verksamhetens övriga
vårdenhetschefer samt verksamhetschef.
Hos oss får du
• givna ramar med stora möjligheter att vara med och utveckla vården samt verksamheten
• ett stimulerande och omväxlande arbete med ett nära samarbete tillsammans med engagerade arbetskamrater på enheten samt i ledningsgruppen
• ett spännande arbete med goda förutsättningar att utvecklas i din roll som chef och ledare.
Vi söker dig som ser fördelarna i samt trivs i ett delat och närvarande ledarskap. Du är en kommunikativ ledare som med din goda pedagogiska förmåga frammanar en god atmosfär runtomkring dig. Vi ser att du är en person som kan skapa entusiasm och uppmuntra dina medarbetare att bidra till det goda samarbetet inom verksamheten. Du är en trygg och målinriktad ledare som eftersträvar tydlighet, även i situationer med begränsad information fattar du med säkerhet lämpliga beslut. Du är flexibel och har ett fokus på att uppnå resultat och målsättningar.
I rollen som vårdenhetschef har du
• slutförd högskoleutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet, gärna sjuksköterska
• b-körkort.
Tidigare chefs- och/eller ledarerfarenhet, erfarenhet inom onkologi eller palliativ vård, samt erfarenhet av förändringsledning är meriterande.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
