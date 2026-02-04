Vårdenhetschef till nybildad Psykosklinik, heldygnsvården, Huddinge.
Psykosvård Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri, där vi erbjuder säker och jämlik vård.
Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren.
Vill du göra skillnad för personer med psykos? Vi söker en enhetschef till en av våra psykosenheter inom heldygnsvården i Huddinge.
Avdelning M78 vårdar patienter med psykossjukdom som schizofreni och liknande tillstånd. En stor del av patienterna är äldre och har somatiska sjukdomar.
Avdelningen erbjuder i dag insatser och behandling utifrån nationella riktlinjer och kunskapsstöd för psykospatienter.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef på en av våra psykosavdelningar får du ett helhetsansvar för personal, budget och vårdutveckling. Genom ett både operativt och strategiskt ledarskap driver du arbetet framåt för att forma en modern psykiatrisk heldygnsvård som möter framtidens behov.
Som chef spelar du en central roll i att i samverka med andra psykosenheter inom Psykosvård Stockholm och även med andra aktörer inom Region Stockholm och privata verksamheter.
Som enhetschef arbetar du i parledarskap tillsammans med medicinsk ledningsansvarig läkare (MLA). Det finns även möjlighet att ha en biträdande chef med i enhetsledningen.Kvalifikationer
Du har en relevant utbildning vilket innebär ett legitimationsyrke inom vårdsektorn alt. högskoleutbildning inom vård och omsorg. Vi söker dig som har erfarenhet av tidigare ledarskap. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är mål- och resultatorienterad och har en mycket god samarbetsförmåga och är relationsskapande. Du har en personlig mognad och är trygg i ditt ledarskap. Du har förmågan att arbeta strategisk, kunna se helheten och bygga förtroende samt skapa en trygg och inkluderande miljö.
Meriterande
Det är meriterande om du har god kunskap om patientgruppens specifika behov samt erfarenhet av förändringsarbete. Vi värdesätter särskilt om du har arbetat med psykosvård tidigare och har erfarenhet från både öppen- och heldygnsvård och har specialistutbildning i psykiatri
Anställningsform
Tillsvidareanställning i din grundprofession med ett tidsbegränsat förordnande som enhetschef.
Vårt anställningserbjudande
Förmåner som friskvårdsbidrag på 5000 kr/år, förmånlig tjänstepension och föräldraförmån samt trygga anställningsvillkor. Läs mer om alla våra förmåner här.
Kompetensutveckling i rollen som chef och ledare där du bland annat erbjuds utbildning i förändringsledning samt utvecklande ledarskap.
Välkommen in med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
