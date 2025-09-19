Vårdenhetschef till mottagningsenheten på medicinska specialistkliniken
2025-09-19
Mottagningsenheten består av elva medicinska mottagningar som är specialiserade i sina områden.
Här får du, tillsammans med engagerade medarbetare, leda och utveckla mottagningarna samt skapa en trivsam arbetsmiljö.
Vårt erbjudande
På mottagningsenheten får du möjlighet att leda en mångfacetterad verksamhet med medarbetare som har en bred och hög kompetens samt brinner för sin verksamhet och sina patienter. Som chef spelar du en viktig roll för att utveckla verksamhet och medarbetare. Vi vill ge dig bästa förutsättningarna i din roll.
Som ny chef får du ett introduktionsprogram och, om du vill, stöd av en mentor. Vi erbjuder även ledarutvecklingsprogram för chefer på olika nivåer som ger kunskap, verktyg och mod att utvecklas i rollen som ledare. Vi har också egna ledardagar för alla chefer, utbildningar i förändringsledning, arbetsmiljöarbete, kommunikation och bemötande i vården samt mycket annat.
Dina arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som vårdenhetschef är att tillsammans med medarbetarna leda, planera och utveckla verksamheten mot uppsatta mål. Du kommer att ha chefsansvar för cirka 30 medarbetare, vilket består av delegerat personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Det är ett varierat uppdrag där ingen dag är den andra lik.
Mottagningsenheten har arbetat med att förenkla och digitalisera många processer i patientflödet, och ser det som en nödvändighet att fortsätta detta arbete för att fortsätta ge högklassig vård och möta medborgarnas behov med de resurser som finns. Ett exempel på detta är ett vi just nu inför vi egenmonitorering för en patientgrupp.
Ledarskapet inom Region Östergötland bygger på vår gemensamma ledarsyn.
Arbetsgrupp
Mottagningsenheten består av elva medicinska mottagningar som har stor bredd och variation i inriktning, innehåll och storlek. Det finns ett upparbetat fint samarbete som är särskilt viktigt för de mindre mottagningarna. Flera av mottagningarna har ett tätt samarbete med klinikens olika avdelningar och vi vill arbeta processinriktat där det går.
Din medarbetargrupp består av sjuksköterskor, undersköterskor, dietister och fotvårdsspecialist, som arbetar tillsammans klinikens läkare. Medarbetarna har gemensamma arbetsplatsträffar, utbildningsdagar och personalrum. Du träffar också varje mottagning för sig för uppföljning och planering av just den enskilda verksamheten. Du har gott stöd i mottagningsenhetens ansvarige överläkare som också är med i enhetsrådet.
Du samarbetar med övriga vårdenhetschefer samt ingår i verksamhetens ledningsgrupp.
Om dig
Dina personliga egenskaper är avgörande för att trivas och lyckas med tjänsten. Den här tjänsten passar dig som arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är en trygg ledare som engagerar och förser andra med befogenheter för att effektivt nå gemensamma mål. Du har förmågan att hantera komplexa frågor och lösa komplicerade problem. Rollen kräver att du har en god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Det är viktigt att du ser möjligheter i förändringar.
Utöver dina personliga egenskaper behöver du ha svenskkunskaper motsvarande C1-nivå. Har du tidigare chefserfarenhet, arbetat inom vården (gärna öppenvård) eller en akademisk utbildning är det meriterande.
Ansökan och anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning inom din grundprofession samt ett tidsbegränsat chefsförordnande. Första urvalet sker efter sista ansökningsdatum. Intervjuer planeras att genomföras den 17 september och 24 september på Lasarettet i Motala.
Personlighet- och färdighetstester kommer att göras som en del i rekryteringen.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Medicinska specialistkliniken
HR-specialist, Catrine Aronsson catrine.aronsson@regionostergotland.se
