Vårdenhetschef Till Medicinsk Akutvårdsavdelning (mava)
Region Gävleborg, VO Internmedicin / Sjukvårdschefsjobb / Gävle Visa alla sjukvårdschefsjobb i Gävle
2026-07-20
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Medicinsk akutvårdsavdelning, MAVA, är en del av verksamhetsområdet Internmedicin. Här bedrivs avancerad och varierad vård för patienter med akuta medicinska tillstånd.
På MAVA vårdas patienter med bland annat hjärtproblem, förgiftningar, diabetes, mag tarmbesvär och andra akuta internmedicinska tillstånd. Avdelningen har 20 vårdplatser och möjlighet till hjärtövervakning (telemetri) på 10 platser. Vårdtiderna är ofta korta, vilket skapar ett högt tempo och en dynamisk arbetsmiljö där teamarbete och snabb problemlösning är centralt.
Här arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Vid behov samarbetar vi även med paramedicinska kompetenser. Arbetsgruppen är engagerad och erfaren med ett starkt patientfokus – här tar vi emot patienter främst från akutmottagningen och IMA, alltid med professionalism, engagemang och en tydlig förståelse för vårt uppdrag. Avdelningen är idag hyroberoende, vilket gör ledarskapet och arbetet med kompetensutveckling extra viktigt.
Vi söker nu en vårdenhetschef som vill leda en verksamhet där tempo, teamwork och helhetssyn är en naturlig del av vardagen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som vårdenhetschef på MAVA har du ett operativt och närvarande ledarskap. Du ansvarar för personal, arbetsmiljö och budget för cirka 40 sjuksköterskor och undersköterskor. Du leder verksamheten tillsammans med en biträdande vårdenhetschef som också har personalansvar för delar av gruppen, vilket ger goda förutsättningar för ett nära och hållbart ledarskap. Du arbetar även nära stödfunktioner som HR partner, ekonom och chefssekreterare.
Rollen kräver en trygg och stabil ledare som kan kombinera struktur med relationsbyggande och omtanke och som trivs i en miljö där akuta situationer kan uppstå. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och bidrar till helheten inom Internmedicin och hälso och sjukvården i stort.
Som vårdenhetschef hos oss kommer du att
• leda och utveckla en akutvårdsavdelning med högt tempo och varierande patientflöden
• skapa struktur, tydlighet och goda förutsättningar för medarbetarna
• arbeta med personalansvar, arbetsmiljö, rekrytering och kompetensförsörjning
• säkerställa kvalitet, patientsäkerhet och ett hållbart arbetssätt
• samarbeta med andra enheter och professioner
• bidra till utvecklingen av akutsektionen och framtida arbetssätt
• vara ett stöd och en coach för medarbetarna i både vardag och förändring.
Hos oss får du
• leda en avdelning med stark teamkänsla och hög kompetens
• arbeta nära engagerade medarbetare och biträdande vårdenhetschef
• utveckla både dig själv och verksamheten i en dynamisk samt stödjande miljö
• vara en del av en problemlösande och framåtblickande verksamhet
• bidra till att forma framtidens internmedicinska akutvård.
Läs mer om våra förmåner på Region Gävleborgs hemsida: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg, stabil och tydlig ledare med förmåga att skapa struktur och arbetsro i en verksamhet med högt tempo. Du är närvarande, kommunikativ och har lätt för att bygga relationer och samarbeten. Du är trygg i din roll och står stadigt även i utmanande situationer, och leder med både tydlighet och omtanke. Vi ser att du är en person som trivs i ett närvarande ledarskap och har förmåga att se helhetsperspektiv.
För att lyckas i rollen ser vi att du har
• utbildning inom hälso- och sjukvård, alternativt högskoleutbildning i kombination med arbetslivserfarenhet inom hälso- och sjukvård
• erfarenhet av att ha varit chef
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Fler fackliga kontaktuppgifter
Katarina Forsell, Ledarna, katarina.forsell@regiongavleborg.se
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1873". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Internmedicin Kontakt
Frida Göransson, Verksamhetschef frida.goransson@regiongavleborg.se 070-213 72 71 Jobbnummer
10006618