Vårdenhetschef till LAH och kuratorsenheten, medicinkliniken
Region Östergötland / Sjukvårdschefsjobb / Norrköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Norrköping
2026-06-18
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset är en specialistklinik inom internmedicin och palliativ vård. Vården bedrivs inom öppenvård, slutenvård och hemsjukvård.
Inom klinikens specialistmottagningar utreds och behandlas blodsjukdomar, diabetes, endokrina sjukdomar, lungsjukdomar, njursjukdomar, mag-tarmsjukdomar, stroke, allergi och antikoalgulantia. Klinikens dietister och kuratorer arbetar brett mot samtliga kliniker inom Närsjukvården i östra Östergötland.
Slutenvården på kliniken är fördelade på två vårdavdelningar som vårdar internmedicinska patienter samt bedriver specialiserad palliativ slutenvård. Enheten för den specialiserade palliativa hemsjukvården, LAH, bedriver dygnet runt vård för patienter med tumörsjukdomar och andra kroniska sjukdomstillstånd som behöver medicinska åtgärder i stor omfattning.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss. Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
I rollen som vårdenhetschef leder, planerar och utvecklar du, tillsammans med medarbetare, verksamheten avdelningen mot uppsatta mål. Du skapar goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö präglad av psykologisk trygghet och arbetsglädje. Att sätta mål, följa upp och att återkoppla är en viktig uppgift. Uppdraget innebär ett från verksamhetschef delegerat ansvar för verksamhet, budget, medarbetare och arbetsmiljö. Du kommer att vara en del av klinikledningen och förväntas där bidra i klinikövergripande frågor i ledningsgruppsarbetet.
Arbetsgrupp
Gruppen består av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Dessutom har medicinklinikens kuratorer, som även tjänstgör i andra verksamheter, sin hemma-vist här. Som vårdenhetschef ansvarar du för sjuksköterskor, undersköterskor och kuratorer. Medarbetarna arbetar teambaserat och har stor kompetens, hög ambitionsnivå samt ett tydligt patientfokus. Kännetecknande är flexibilitet, ansvarstagande och ett stödjande arbetssätt.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en chefsroll i komplex miljö och som är bra på att skapa motivation och delaktighet i arbetsgruppen kring de gemensamma målen. Du har god förmåga till samarbete och problemlösning. Du agerar tryggt och stabilt i olika situationer vilket bland annat innebär att kommunicera på ett klart och tydligt vis. Det betyder skicklighet i att lyssna, ställa frågor och beskriva, samt fatta och meddela beslut.
Ditt sätt att leda präglas av god självmedvetenhet med ett balanserat samt väl avvägt sätt att agera i olika situationer. Helhetssyn krävs i din roll på enheten, i relation till andra samverkans-partner samt till hela klinikens bästa i ditt agerande och dina beslut. Stor vikt kommer att läggas vid personliga kompetenser.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval och även intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Uppdraget som vårdenhetschef är ett tidsbegränsat chefsförordnande, med tillsvidareanställning i din grundprofession.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Medicinkliniken, Vrinnevisjukhuset, Gamla övägen 2 (visa karta
)
601 82 NORRKÖPING Arbetsplats
Medicinkliniken ViN Kontakt
Rebecka Josephson rebecka.josephson@regionostergotland.se Jobbnummer
9970498