Vårdenhetschef till Intensivvårdsavdelning IVA Södersjukhuset
Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-06-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en person med goda ledaregenskaper som drivs av att se medarbetare och verksamheten utvecklas?
Vi söker nu en vårdenhetschef som vill arbeta i ett delat ledarskap!
IVA ingår i Verksamhetsområde Perioperativ vård och intensivvård (PVI). Totalt är vi 650 anställda på verksamhetsområdet. PVI är en universitetssjukvårdsenhet (USV-enhet) där vård, forskning, utbildning och implementering av ny kunskap är vårt kärnuppdrag.
IVA har 12 vårdplatser och ansvarar även för den avancerade postoperativa vården (postop) på Södersjukhuset. Vi vårdar patienter från alla verksamhetsområden inklusive barn. Totalt är vi cirka 170 medarbetare på IVA och postop.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning som intensivvårdssjuksköterska.
Arbetsuppgifter:
I din roll som vårdenhetschef ingår ansvar för daglig arbetsledning, skapa förutsättningar för förändring- och förbättringsarbete samt utveckla samverkansformer inom den egna enheten och samarbetspartner utanför det egna verksamhetsområdet. Du har tillsammans med de andra vårdenhetscheferna ett gemensamt ansvar för effektivt utnyttjande av resurser, miljö och arbetsmiljön på IVA.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Vi söker dig som är leg sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård.
Chefsutbildning och erfarenhet av chefsuppdrag är meriterande.Dina personliga egenskaper
• Tydlig och närvarande chef som är intresserad av att arbeta i en organisation med delat ledarskap.
• har förmåga att leda, utveckla och ta tillvara dina medarbetares kompetens.
• är engagerad i ditt ledarskap och vill utvecklas både som person och ledare.
• har en god tvärprofessionell samarbetsförmåga.
• har helhetsperspektiv på verksamheten samt förmåga att kunna se och företräda enskilda medarbetare och gruppers behov.
• är en god förebild i organisationen och har förmåga att skapa ett positivt arbetsklimat i arbetsgruppen.
• företräder Södersjukhusets vision, värderingar, ledar- och medarbetarsyn.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är direkt underställd vårdchefen och ingår i IVA-ledningen tillsammans med vårdchef, övriga vårdenhetschefer, sektionschef, medicinskt ledningsansvarig läkare och verksamhetsutvecklare.
Information om tjänsten lämnas av:
Vårdchef Fredrik Warberg
tel :08- 123 622 37
Vi erbjuder
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Att i erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån behov. Som ny chef få du även ta del av ett chefsintroduktionsprogram och det finns goda möjligheter till vidareutveckling i chefsrollen.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsyn
Övrig information:
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. I denna rekrytering arbetar vi löpande med urval och intervjuer.
Välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos Region Stockholm behandlar vi personuppgifter som du lämnar i din ansökan, exempelvis kontaktuppgifter, CV och andra relevanta dokument. Uppgifterna används för att kunna hantera rekryteringsprocessen och bedöma din ansökan.
Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och har rutiner för att skydda dina uppgifter. I vissa fall kan personuppgifter komma att behandlas i tredje land (utanför EU/EES), exempelvis om vi använder tjänsteleverantörer med system eller servrar placerade där. Vid sådan behandling säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns, till exempel genom standardavtalsklausuler eller andra godkända mekanismer.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Södersjukhuset , Perioperativ vård och Intensivvård, IVA Kontakt
Fredrik Warberg fredrik.warberg@regionstockholm.se 08-12362902 Jobbnummer
9983336