Vårdenhetschef till Infektion avd 5/6 på Danderyds Sjukhus
Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2025-08-11
Är du en utvecklingsinriktad person med förmåga att leda andra och skapa välfungerande team? Vi söker vårdenhetschef till Infektion, avdelning 5/6!
Vårt anställningserbjudande
Som vårdenhetschef på avdelning 5/6 blir du en viktig del av Infektionskliniken.
Hos oss erbjuds du en roll med möjlighet att vara med och påverka.
Avdelning 5 och 6 har 9 isoleringsrum på vardera avdelning. Samtliga rum är utrustade med sluss och tryckkontrollerad ventilation. Här vårdas företrädesvis patienter med luftburen smitta såsom virusorsakade lunginflammationer, lung-tuberkulos och andra smittsamma infektioner.
På avdelning 5 vårdas dessutom patienter i behov av tätare monitorering inklusive telemetri. På denna enhet är personaltätheten lite högre än de övriga enheterna för att möjliggöra vård av patienter med sviktande vitalfunktioner till följd av infektioner. Denna enhet är under pågående utveckling med införande av CPAP, bronkoskopier mm.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär chefskap för ca 50 medarbetare samt planering, ledning, utveckling och uppföljning av verksamheten. Du ansvarar för din personal, ekonomi och långsiktig verksamhetsplanering. I rollen har du ett nära samarbete med din chefskollega, biträdande vårdenhetschefer samt klinikchefen som också är din närmsta chef. Utöver detta kommer du även ha kontakt med övriga funktioner inom verksamhetsområdet, tex medicinskt ansvarig läkare, kvalitets- och verksamhetsutvecklare, patientsäkerhetscontroller, HR-partner och controller.Kvalifikationer
Vi söker dig som har chefs- och ledarerfarenhet inom akutsjukvård samt är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande att ha chefs- och/eller ledarutbildning.Dina personliga egenskaper
Vi tror att du har integritet, är strukturerad och agerar på ett sätt som skapar förtroende. Du är en person som arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt och är lyhörd för dina medarbetare. Det är viktigt att du är en god kommunikatör, kan sprida entusiasm samt har en naturlig förmåga att samverka inom och utanför verksamheten. Du har ett gott omdöme samt förmåga att se möjlighet i förändring och utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tillsvidareanställning som inom din profession som kombineras med tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år som sedan kan komma att förlängas i perioder om två år.
Heltid, 40 h/vecka.
Tillträde enligt överenskommelse.
Danderyds sjukhus erbjuder bra utvecklingsmöjligheter genom egna ledarskapsprogram.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
På Danderyds sjukhus har vi en gedigen chefsrekryteringsprocess, med olika steg och tester. Den första intervjun sker med rekryterande chef och HR-partner. Om du går vidare i processen får du genomföra en personlighetstest och ett logiskt analytiskt test som du får återkoppling på. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser med syfte att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
