Vårdenhetschef till dialys- och njurmottagningen Mälarsjukhuset
Dialys- och njurmottagningen medicinkliniken Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Vill du vara med och leda framtidens njursjukvård?
Vi söker en vårdenhetschef till vår dialys- och njurmottagning på Mälarsjukhuset.Publiceringsdatum2025-12-23Om företaget
Medicinkliniken är länets största klinik med verksamhet inom njurmedicin, allmän internmedicin inkl. akutsjukvård på akutmottagning och AVA, kardiologi, geriatrik, endokrinologi, hematologi, gastroenterologi, SSIH, palliativ vård, neurologi och stroke. Vi är 450 medarbetare inom 12 enheter med respektive enhetschef.
Nu söker vi dig som vill vara med i vårat framgångsrika enhetschefsgäng!
Vi erbjuder dig en möjlighet att vara med och utforma framtidens öppenvård där den medicinska och digitala utvecklingen går hand i hand.Arbetsuppgifter
Uppdraget som vårdenhetschef omfattar att leda, organisera och utveckla det löpande arbetet med enhetens medarbetare med patienten i fokus. Som vårdenhetschef har du ansvar och befogenheter för verksamheten, personalen, ekonomin och arbetsmiljön. Du ska vidare planera, leda och utveckla organisationen på ett sätt som gynnar både patienten, verksamheten och personalen. Som vårdenhetschef ansvarar du tillsammans med klinikens sektionsansvariga läkare för enhetens patientsäkerhets-och kvalitetsarbete. I ditt team ingår även bitr. Vårdenhetschef samt gemensmama stödfunktioner så som HR, controller och verksamhetsutvecklare. Enheten är en del av njusektionen på medicinkliniken och ni har ett nära samarbete med njuravdelningen samt ett samarbete inom Region Sörmland med de andra njurenheterna.
Din uppgift blir som närvarande chef att engagera, motivera och skapa delaktighet hos medarbetarna med målsättning att utveckla öppenvården.
Din kompetens
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård som legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har chefs- eller ledarerfarenhet eller annan, för tjänsten, relevant erfarenhet.
Du behöver ha erfarenhet av njursjukvård. Vi lägger stor vikt vid samarbete och förmågan att jobba personcentrerat med tillit. Du jobbar i team med alla klinikens enhetschefer och vi hjälper alla varandra över gränserna.
Vår kompetens
Du får regionens största klinik med en bred verksamhet som spänner över hela sjukhuset och många områden med länsövergripande ansvar. Vi erbjuder en spännande utveckling på din enhet med en fulltalig bemanning.
Dina kommande medarbetare är oerhört kunniga och driftiga. De arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och kommer att bidra med mycket olika idéer till förändring. De erbjuder dig ett stort engagemang, vilja och energi!
Du får även 13 chefskollegor som kommer att ge dig stöd och vi ses regelbundet i den gruppen med fokus på arbetsmiljö och patientsäkerhet. Kliniken har även en verksamhetsutvecklare samt två disputerade sjuksköterskor som jobbar övergripande med vårdutveckling. Jag som din chef står för ett coachande personligt ledarskap. Du kommer att få mycket eget ansvar som bygger på tillit. Tillsammans kommer vi att planera för din chefs och ledarutveckling och tillsammans med alla våra medarbetare kommer vi att utveckla sjukvården!
Vi ser fram emot din ansökan.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Therese Lundin, 072-145 05 78.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på medicinkliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-01-19.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
