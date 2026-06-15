Vårdenhetschef till avdelning 93 Rättspsykiatrin Brinkåsen
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Vänersborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Vänersborg
2026-06-15
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NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vill du vara med och utveckla framtidens psykiatri? Nu söker vi en vårdenhetschef till en av våra rättspsykiatriska vårdavdelningar på Brinkåsen!
VerksamhetenVuxenpsykiatrin i NU-sjukvården är indelad i fyra sektioner. Sektion 1 består av allmänpsykiatrisk heldygnsvård, sekretariat och psykiatrisk akutmottagning medan sektion 2 består av allmänpsykiatrisk öppenvård. Sektion 3 utgörs av rättspsykiatrin och sektion 4 består av verksamhetens specialistläkare och ST-läkare.
Rättspsykiatrin vid NU-sjukvården är belägen på Brinkåsen där det finns fem rättspsykiatriska vårdavdelningar och två gemensamma rättspsykiatriska resursenheter. Rättspsykiatrins uppdrag är att erbjuda kvalificerad vård och rehabilitering till patienter som dömts till rättspsykiatrisk vård. Målet är att patienterna ska må bättre – genom behandling och stöd – och på sikt kunna leva ett fungerande liv i samhället utan att återfalla i brott.
Då en av våra vårdenhetschefer går vidare till andra utmaningar, söker vi nu en vårdenhetschef som vill ta över ansvaret för avdelning 93 och utveckla rättspsykiatrin tillsammans med oss.
Om uppdragetDu ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal för din avdelning där du är chef för cirka 25 medarbetare som är sjuksköterskor, skötare, socialpedagoger och teamledare. På avdelning 93 vårdas patienter vars problematik huvudsakligen utgörs av personlighetssyndrom i kombination med ett långvarigt missbruk, men även psykosliknande tillstånd förekommer.
Avdelningen har behov av ett närvarande och engagerat chefskap, där fokus är att aktivt arbeta med att stärka arbetsmiljön och säkerställa tydliga strukturer för patientsäkerhet. Rollen innebär att kontinuerligt följa upp och utveckla strukturen kring arbetsmiljö- och patientsäkerhetsfrågor tillsammans med avdelningspersonal och övriga professioner.
Utöver ansvaret för din avdelning förväntas du också samverka över avdelningsgränserna och ägna dig åt utvecklingsarbete som berör hela rättspsykiatrin.
Du kommer att ha ett jobb som är ständigt utvecklande, lärorikt och spännande där du får arbeta både operativt och strategiskt. Du verkar för en långsiktigt hållbar och god arbetsmiljö. Verksamheten deltar också i regional utveckling tillsammans med de övriga förvaltningarna i regionen. Du är direkt underställd sektionschefen för den rättspsykiatriska sektionen.
Som ny chef i NU-sjukvården erbjuds du en strukturerad introduktion genom Introduktionsprogrammet för nya chefer samt möjlighet till mentorskap inom organisationen. Detta ger dig goda förutsättningar att utvecklas i chefsrollen och bygga värdefulla nätverk med andra chefer. Inom rättspsykiatrin erbjuds du, utöver detta, även ett nära operativt stöd genom mentorskap på Brinkåsen, där du tilldelas en erfaren kollega som mentor.Publiceringsdatum2026-06-15Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska eller annan relevant högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
B-körkort.
Meriterande
Tidigare chefserfarenhet.
Erfarenhet av att leda verksamhet och driva utvecklingsarbete med god kunskap inom arbetsmiljö och arbetsrätt.
Erfarenhet av psykiatrisk eller rättspsykiatrisk vård
Personliga egenskaper och ledarskap Vi söker en chef med ett engagerat ledarskap som vill lägga stor kraft på att utveckla rättspsykiatrins innehåll tillsammans med övriga chefer och medarbetare. Du har lätt för att strukturera och prioritera ditt arbete samt är bekväm med att delegera, uppmuntra och följa upp resultat.
Vi söker dig som är lyhörd med en god förmåga att samarbeta då tjänsten förutsätter ett nära samarbete med övriga chefer och andra aktörer, både inom och utanför rättspsykiatrin. Du kommer också att ha ett nära samarbete med avdelningens överläkare som har det medicinska ledningsansvaret.
Då det i tjänsten också ingår administrativa arbetsuppgifter är det viktigt att du känner dig trygg med att arbeta med digitala verktyg och snabbt kan sätta dig in i nya digitala system och arbetssätt. Hos oss är digital kompetens en självklar och nödvändig del av vardagen, vilket innebär att du förväntas kunna hantera administrativa processer på ett effektivt och strukturerat sätt.
ÖvrigtUrval kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Intervjuer är planerade till 25/6. Arbetspsykologisk testning är en del av rekryteringsprocessen och är planerad till 30 juni.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren. Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.Välkommen med din ansökan!
Om Västra GötalandsregionenHos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland. Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
AnsökanVästra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
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461 85 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NU-sjukvården, Område III, Vuxenpsykiatri, Sektion 3 Rättspsykiatri Kontakt
Ledarna Åsa Sundin, nås via växeln 010-4350000 Jobbnummer
9962845