Vårdenhetschef till avdelning 25 psykiatriska kliniken
2025-09-01
Vi söker nu en vårdenhetschef till avdelning 25, psykiatriska kliniken Norrköping - en roll där du får kombinera ledarskap med nära samverkan i en verksamhet som gör verklig skillnad för patienter och deras anhöriga.
Vårt erbjudande
Psykiatriska kliniken i Norrköping är en del av Psykiatricentrum i Östergötland. Sedan 2020 är vuxenpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, flyktingmedicin, beroendevård och ungdomshälsan i ett och samma centrum. Kliniken i Norrköping består idag av fyra öppenvårdsmottagningar (varav en beroendemottagning), en psykiatrisk akutenhet (med observationsplatser och mobilt team), 4 vårdavdelningar varav 1 intensivvårdsavdelning (Piva).
Läs gärna om dina förmåner hos oss.

Dina arbetsuppgifter
Som vårdenhetschef har du det övergripande ansvaret för cirka 30 medarbetare, för arbetsmiljö, ekonomi och verksamhetsutveckling. Du är en del av klinikens ledningsgrupp och samverkar både med kollegor inom kliniken och med externa vårdgrannar.
På avdelning 25 finns 12 vårdplatser för patienter med affektiva tillstånd samt en plats för självvald inläggning. Här arbetar sjuksköterskor, skötare, läkare och kurator tillsammans i ett tvärprofessionellt team. Ditt arbete blir både stimulerande och omväxlande med goda möjligheter att påverka utvecklingen av vården.
Om dig
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning inom vård- och omsorgsområdet.
• Erfarenhet från psykiatri är meriterande.
• Vi söker dig som har tidigare chefserfarenhet, gärna med ansvar för både personal, ekonomi och verksamhetsutveckling.
• Chefs- och/eller ledarutbildning är meriterande.
Som ledare är du trygg, stabil och närvarande. Vi söker dig som arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt och är lyhörd för dina medarbetare. Det är viktigt att du är en god kommunikatör, och kan bygga goda relationer med såväl personal som andra samarbetspartners. Du kan sprida entusiasm och har en vilja att utveckla verksamheten tillsammans med din personal. Du bidrar till en arbetsmiljö där arbetsglädje, delaktighet och professionalism står i centrum.
Du kan uttrycka dig i tal och skrift och därmed tydlighet i kommunikation i din ledarroll.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Våra chefsuppdrag är tidsbegränsade vilket innebär att du erhåller tillsvidareanställning inom Region Östergötland i din grundprofession och därutöver ett tidsbegränsat chefsförordnande som vårdenhetschef.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan!
