Vårdenhetschef till avd 61 VO Kirurgi och urologi
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du genuint intresse av ledarskap och drivs av att utveckla såväl medarbetare som verksamhet?
Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får en nyckelroll i att driva förändrings- och förbättringsarbete med patientens och medarbetarens bästa i fokus?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har flerårig ledar- och chefserfarenhet inom akutsjukvård, gärna inom kirurgi.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Vårt anställningserbjudande
Hos oss får du ett stimulerande ledaruppdrag där du leder en kompetent medarbetargrupp som har ett stort hjärta för verksamheten och våra patienter.
Du leder avdelningen tillsammans med en medicinskt ansvarig läkare och har stöd av biträdande vårdenhetschef, vårdsamordnare, koordinator och bemanningskoordinator. Du rapporterar till vårdchef. Det är en välbemannad avdelning.
Avdelning 61 bedriver både akut- och elektiv vård. Kolorektalsektionen är en av tre sektioner inom verksamhetsområdet och omfattar cancerkirurgi, benign resektionskirurgi, terapeutisk endoskopi, akut kolorektal kirurgi och avancerad proktologi. Mer än 90% av resektionskirurgin utförs med minimalinvasiv teknik, både laparoskopi och robotassisterad. Den preoperativa vården bedrivs inom ett välfungerande ERAS-program. I verksamheten finns även kontaktsjuksköterskor för kolorektal cancer och stomisjuksköterskor.
På Danderyds sjukhus har vi gedigna utvecklingsprogram för chefer.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Som vårdenhetschef har du det övergripande ansvaret för avdelningens personal, ekonomi, omvårdnad, rekrytering och utveckling. Tillsammans med biträdande vårdenhetschef leder du ca 45 medarbetare; sjuk-, undersköterskor och måltidsbiträden. Du planerar och leder arbetet utifrån klinikens, sjukhusets och regionens mål och säkerställer att verksamheten bedrivs med hög kvalité.
Du coachar dina medarbetare, skapar förutsättningar för teamets utveckling och driver förbättrings- och förändringsarbete. Du följer upp resultat, utvecklar arbetssätt och främjar god arbetsmiljö och ett öppet samarbetsklimat. Du håller medarbetar- och lönesamtal, rekryterar och introducerar nya medarbetare samt säkerställer hög patientsäkerhet och vård av god kvalité. Du ansvarar för avvikelser, miljöfrågor och samverkan med fackliga representanter. Du ansvarar för budgetering och planering i samarbete med vårdchef och controllerKvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med flerårig chefserfarenhet inom akutsjukvård, gärna kirurgi. Det är meriterande om du har ledarskapsutbildning och erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbeten.Dina personliga egenskaper
Du är en engagerad och trygg ledare med god samarbetsförmåga och förmåga att skapa struktur och tydlighet. Som chef är du empatisk, kommunikativ och har integritet. Du sätter tydliga mål, fattar beslut och skapar delaktighet. Du ser helheten och arbetar för att utveckla både människor och verksamheten.
Du är handlingskraftig och inspirerande, med förmåga att motivera och skapa en tydlig riktning framåt. Du visar omtanke och tar tillvara på medarbetarnas kompetens.
Du samverkar och involverar för att nå gemensamma mål samtidigt som du är självständig där du planerar och organiserar arbetet utifrån verksamhetens mål, behov och utmaningar.Övrig information
Danderyds sjukhus tillämpar tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år, kombinerat med en tillsvidareanställning i din grundprofessionen.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Danderyds Sjukhus har en gedigen chefsrekryteringsprocess med olika steg och tester.
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Verksamhetsområdet Kirurgi och urologi bedriver både akut och elektiv kirurgi och urologi samt operationsverksamhet i öppen- och slutenvård dygnet runt. Vi behandlar och vårdar patienter från i huvudsak Stockholms län, men även utomläns och utlandspatienter med kirurgiska eller urologiska sjukdomar. Patienterna tas om hand på flera olika specialistmottagningar, två operationsavdelningar samt fyra vårdavdelningar med olika profilområden; kolorektalkirurgi, kirurgi i övre mag-tarmkanal, överviktskirurgi och levertumörer samt urologi. Här jobbar cirka 460 medarbetare.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4939". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Danderyds sjukhus, Kirurgi- och Urologkliniken, Avd 61 Kontakt
Irina Ekstrand 08-12355761 Jobbnummer
9541359