Vårdenhetschef Hjärtmottagningarna NÄL och Uddevalla
2026-02-27
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Verksamheten för kardiologi omfattar hjärtmottagningar på NÄL och Uddevalla, två vårdavdelningar, hjärtintensivvårdsplatser samt pacemaker- och PCI-verksamhet.
På avdelningarna bedrivs specialiserad hjärtsjukvård med bland annat vård av akut hjärtinfarkt, vård av arytmier, hjärtsvikt och strukturella hjärtfel.
På hjärtmottagningarna bedrivs en omfattande öppenvårdsverksamhet med läkarbesök, sjuksköterskebesök, ultraljudsundersökningar, förberedelser för planerade elkonverteringar, kranskärlsröntgen och pacemakeroperationer. Sjuksköterskor bedriver egen mottagning för uppföljning vid kranskärlssjukdom, hjärtsvikt och pacemakerbehandling. Patienterna följs upp i samarbete mellan sjuksköterska och kardiolog i en nära patientkontakt.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad. Som vårdenhetschef för hjärtmottagningarna får du en nyckelroll i framtidens hjärtsjukvård. Förändrings- och utvecklingsarbete kommer att vara en del av din vardag.
I rollen behöver du arbeta med ett tydligt, närvarande och utvecklingsinriktat ledarskap.
Du kommer även:
leda, planera och utveckla hjärtmottagningarna på NÄL och Uddevalla i linje med verksamhetens och sjukhusets mål.
ha personalansvar för medarbetare som arbetar både i mottagnings- och avdelningsnära verksamhet.
ansvara över enhetens ekonomi
ingå i verksamhetsledning för kardiologi och bidrar aktivt till klinikens helhet.
Vi tillämpar tillitsbaserat förhållningssätt då vi anser att man genom det skapar förutsättningar för god arbetsmiljö, hög kvalitet och en verksamhet som kontinuerligt utvecklas. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har relevant högskoleutbildning inom vårdyrke
har flerårig erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag
leder med tillit, är kommunikativ och trivs med att vara synlig i den dagliga verksamheten
har god samarbetsförmåga och kan skapa engagemang över professionsgränser
har drivkraft och motivation att utvecklas i rollen som chef
vågar fatta beslut och står stabilt även i komplexa situationerÖvrig information
Intervjuer planeras till 8 april.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Välkommen med din ansökan!
