Vårdenhetschef - var med och bygg framtidens akuta internmedicinska vård!
Region Östergötland / Sjukvårdschefsjobb / Linköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Linköping
2026-07-09
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Akuta Internmedicinska Kliniken (AIM) är en verksamhet i utveckling med uppdrag att erbjuda slutenvård för patienter med akuta internmedicinska tillstånd. Kliniken består av en avdelning med internmedicinska vårdplatser, en intermediärvårdsenhet samt en specialistmottagning för koagulations- och blödningsrubbningar.
Vi söker två engagerade och empatiska ledare, gärna med tidigare chefserfarenhet, som vill vara en drivkraft i vår fortsatta utveckling.
Vårt erbjudande
Här får du möjligheten att vara med och driva utvecklingen av vården för akuta internmedicinska patienter. Med dig har du engagerade medarbetare samt ett starkt stöd från ledning, HR, ekonomi och verksamhetsutvecklare för att driva och utveckla verksamheten. Välkommen att forma framtidens akut internmedicinska vård tillsammans med oss!
Med ett tydligt mål att leverera vård av högsta kvalitet driver vi utvecklingen mot en centraliserad och effektiv vårdkedja där varje patient får rätt insats i rätt tid. Samtidigt arbetar vi aktivt för att våra medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö, stark sammanhållning och de bästa förutsätt-ningarna för att utvecklas och utföra sitt arbete med hög kvalitet. Med ett tryggt och närvarande ledarskap samt ett stort engagemang bygger vi en säker, innovativ och tillgänglig vårdmiljö där varje medarbetares insats gör skillnad. En del av uppdraget framåt är att integrera forskning och utveckling i den kliniska verksamheten, med målet att stärka AIM som en forskningsdriven och kunskapsutvecklande enhet.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som vårdenhetschef på AIM innebär både operativt och strategiskt arbete där du genom ett närvarande och engagerat ledarskap skapar en stark teamkultur med fokus på samarbete och utveckling. Du är en del av klinikledningen och har en central roll i att leda och utveckla verksamheten. Tillsammans med övriga i ledningen ansvarar du för att driva verksamheten framåt och säkerställa effektiva arbetsformer, en god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet.
I rollen ingår även att vidareutveckla vårdprocesser, driva förbättringsarbete, säkerställa uppföljning av mål och resultat samt se till att kliniken utvecklas i linje med verksamhetens behov. Du samverkar även med verksamheter på sjukhuset, universitetet och primärvården för att stärka vårdens kvalitet och forskningens roll i kliniken.
Tre vårdenhetschefer delar på personalansvaret för undersköterskor, sjuksköterskor, vårdadministratörer och administratörer. Du kan därmed komma att ha personalansvar för mer än en yrkesgrupp.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en ledande roll och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet i både din arbetsgrupp och i samarbetet med kollegor. Du är empatisk och trygg i din yrkesroll och kommunicerar på ett tydligt sätt. Som chef ser du vikten av att vara närvarande och inlyssnande. Du trivs och drivs i mötet med dina medarbetare och har ett intresse i att se dem utvecklas. Då du kommer att arbeta tätt tillsammans med dina chefskollegor är det av mycket stor vikt att du har förmåga att samverka och samarbeta bra med andra människor.
Med ett naturligt driv utmanar och utvecklar du befintliga arbetssätt och leder förändrings- och förbättringsarbete framåt tillsammans med medarbetare och kollegor. Du ser värdet av att arbeta tillsammans i ledningsgruppen och tar gemensamt ansvar för klinikens övergripande mål. Du är strukturerad och har helhetssyn, med förmåga att fatta beslut även i en komplex och föränderlig miljö. Du bygger starka relationer och samverkar strategiskt med både interna och externa aktörer för att stärka verksamheten.
Vi söker två vårdenhetschefer och ser styrkan i att samla olika erfarenheter och perspektiv i ledningsgruppen. Det är meriterande med tidigare chefserfarenhet inom hälso- och sjukvård, men även inom annan bransch. Meriterande är också erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård, gärna från slutenvård eller akutsjukvård. Vi ser gärna att du är van att arbeta både strategiskt och operativt samt har erfarenhet av att leda i förändring med fokus på arbetsmiljö, kvalitet och utveckling. Det är meriterande om du har lett team med olika yrkeskompetenser. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Uppdraget som vårdenhetschef är ett tidsbegränsat chefsförordnande, med tillsvidareanställning i din grundprofession. Intervjuer kommer att hållas den 27 augusti samt 3 och 4 september.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
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581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Akuta internmedicinska kliniken Jobbnummer
9997530