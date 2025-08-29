Vårdenhetschef - bli en del av vår spännande framtid!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om avdelningen
Kirurgimottagning barn är en mycket omfattande och viktig verksamhet med över 1 000 patientbesök per månad och en bred inriktning inom traumaortopedi, urologi, övre och nedre gastrokirurgi och allmänkirurgi.
Specialiserade sjuksköterskemottagningar inom uro- och stomiterapi samt sårvård. Här arbetar terapeuter, barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, kirurger och ortopeder tillsammans i team för att ge bästa möjliga vård till barnen. Enheten söker nu en ny vårdenhetschef.Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Som vårdnära chef på Kirurgimottagning barn kommer du att ha en rad viktiga arbetsuppgifter:
1. Planera, leda och utveckla avdelningen: Utifrån verksamhetens mål, säkerställa att avdelningen fungerar effektivt och utvecklas.
2. Personalansvar: Hantera personalfrågor, inklusive rekrytering, utveckling och arbetsmiljö.
3. Verksamhetsansvar: Säkerställa att avdelningen levererar högkvalitativ vård och uppfyller sina mål.
4. Ekonomiansvar: Hantera budget och ekonomiska resurser för avdelningen.
5. Arbetsmiljö och patientsäkerhet: Driva aktivt arbete för att förbättra arbetsmiljön och säkerställa hög patientsäkerhet.
6. Samarbete: Arbeta nära med övriga enheter inom verksamhet Kirurgi barn och andra enheter på barnsjukhuset.
Du kommer arbeta i team tillsammans med chefskollegor inom verksamhet Kirurgi barn och direkt under avdelningschef. Tillsammans skapar ni en god arbetsmiljö där medarbetare trivs och kan utvecklas.
Låter det som en roll som skulle passa dig?Kvalifikationer
Vi söker en kvalificerad och driven vårdnära vårdenhetschef med akademisk bakgrund och gärna med erfarenhet inom barn- och ungdomsvård.
Sammanfattning av de viktigaste kvalifikationerna och egenskaperna vi letar efter:
Legitimerad sjuksköterska.
Magister-, master-, forskarutbildning eller specialistsjuksköterskeexamen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt chefserfarenhet är meriterande.
Egenskaper: Stark drivkraft och vilja att utveckla enheten. Genuint intresse för att arbeta med barn och deras familjer. Självförtroende och mod att fatta beslut och genomföra förändringar. Tydlig kommunikation som främjar goda kontakter och samarbete. Trygg, stabil och tydlig som ledare. Förmåga att leda, inspirera, skapa delaktighet och utveckla andra. Sätta upp och följa upp tydliga mål för verksamheten och medarbetarna.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi arbetar enligt Västra Götalandsregionens chefskriterier.
Tjänsten innebär ett tidsbegränsat femårigt chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen.
Varmt välkommen med din ansökan!
