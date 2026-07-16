Vårdcentralen Norra Hamn i Luleå söker Allmänspecialist
Praktikertjänst Aktiebolag / Läkarjobb / Luleå Visa alla läkarjobb i Luleå
2026-07-16
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Allmänspecialist sökes till vårt trevliga team på Praktikertjänst Vårdcentralen Norra Hamn i Luleå!
Information om arbetsplatsen
Vårdcentralen Norra Hamn är en väletablerad vårdcentral belägen i fina lokaler i centrala Luleå och som arbetar på uppdrag av Region Norrbotten. Vi har ett brett vårdutbud och arbetar med kontinuitet, kvalitet och arbetsglädje. Vi är måna om din arbetsmiljö och ser vikten av att du som läkare har ett avgränsat uppdrag med möjlighet till bra arbetstider, fortbildning och samverkan.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som distriktsläkare på vårdcentral.
Du kommer att ha planerad mottagning med bokade patienter men också akutpatienter samt chatt och digitala besök. För dig som stimuleras av att handleda ST-läkare så finns goda möjligheter till det. Som allmänspecialist på vårdcentralen kommer arbetet att utformas i möjligaste mån efter ditt intresse och erfarenheter. Hos oss har vi stort samarbete mellan yrkesgrupper vilket vi värdesätter och förväntar oss att du blir en del av det arbetet.
Jourer/beredskap ingår, ca 1/månad. I vårt uppdrag ingår även boenden och HSV-patienter samt BVC och MVC.
Kvalifikationer
Du är specialistläkare inom allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk sjukvård.
Kunskaper i Cosmic är önskvärt men inget krav.
Flytande kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav.Dina personliga egenskaper
Du drivs av kvalité i ditt arbete och är en god samarbetspartner i hela vårdcentralens team. Du trivs i en miljö där det är högt i tak och där arbetet är patientfokuserat. Du har god förmåga att lyssna in och du är noggrann, kan arbeta självständigt samtidigt som du trivs med att ha ett nära samarbete med alla i teamet för att ge patienterna bästa vård.
Övrig information
Tjänsten är på heltid, men omfattningen kan anpassas efter överenskommelse.
Praktikertjänst erbjuder förmånligt friskvårdsbidrag, förmånscykel, sjukvård- och läkemedelskostnader upp till högkostnadsskyddet samt möjlighet att hyra semesterboende vid Spanska solkusten, Franska Rivieran eller fjällstuga vid Ramundberget.
På Vårdcentralen Norra Hamn finns en aktiv personalklubb med återkommande fritidsaktiviteter.
Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan.
Vi vill att din ansökan består av ett CV samt ett personligt brev. Under rekryteringsprocessen kommer de kandidater vi väljer att gå vidare med att genomgå en personlig intervju inför en eventuell rekryteringsprocess.
Om du har frågor om tjänsten så ring gärna vår rekryterare Cecilia Källebo på telefon 010-128 39 68 alt mejla till cecilia.kallebo@ptj.se
Vi ser framemot din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Kungsgatan 23 B (visa karta
)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
PTJ Vård Kontakt
Rekryterare
Cecilia Källebo cecilia.kallebo@ptj.se 010-1283968 Jobbnummer
10004759