Vårdcentralen Mobilia Malmö filial Oxie söker sjuksköterska
Svenska Primärvårdsspecialisterna AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2025-08-13
Nu har du chansen att vara med från början! Den 1 oktober 2025 öppnar vi Mobilia Vårdcentrals nya enhet i Oxie, och vi söker dig som vill vara en del av vårt team och bidra till att bygga upp verksamheten från grunden.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning som distriktssköterska (minst 60 hp). Har du tidigare erfarenhet från arbete i primärvården eller som distriktssköterska är det meriterande - men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och samarbetsförmåga.
Om rollen
Som sjuksköterska hos oss får du ett brett och varierat uppdrag inom det allmänmedicinska området. Du möter patienter i alla åldrar och livssituationer - i reception, via telefon, på mottagningen och i digitala kanaler.
Arbetet är till stor del självständigt med möjlighet att göra egna bedömningar och fatta beslut, men du ingår också i ett tvärprofessionellt team där nära samarbete är en självklar del av vardagen.
Vi arbetar aktivt med sambedömningar, där du tillsammans med läkare och andra professioner gemensamt bedömer och planerar patientens vård. Arbetet är både hälsofrämjande, rådgivande och behandlande - en viktig del av första linjens vård.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska - gärna med specialistutbildning till distriktssköterska
Har ett flexibelt, nyfiket och lösningsfokuserat förhållningssätt
Är trygg i din yrkesroll och van vid att fatta egna beslut
Har god samarbetsförmåga och trivs med teamarbete
Är tillmötesgående, lyhörd och tydlig i din kommunikation
Har intresse för digitalisering och utveckling av vårdverksamhet
Trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter och ett stundtals högt tempo
Tillsammans med vårdcentralsledningen kommer du att vara en viktig del i utvecklingen av vår nya mottagning i Oxie - där vi tillsammans skapar en trygg, tillgänglig och modern vård för invånarna i området.Publiceringsdatum2025-08-13
Mobilia Vårdcentral är en väletablerad mottagning med ca 7500 listade patienter. Vi har ett stabilt team där samarbete, delad kompetens och arbetsglädje står i fokus. Nu växer vi - och öppnar en ny enhet i Oxie hösten 2025. Vi hoppas att du vill bli en del av vår fortsatta utveckling!
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: aida.fejzovic@mobiliavardcentral.se
