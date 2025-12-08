Vårdcentralen Aroma söker en Specialist i Allmänmedicin
Prima Vård Sverige AB / Läkarjobb / Vetlanda
2025-12-08
Kompetens, empati och engagemang - det är våra värdeord i Prima Vård såväl som på Vårdcentralen Aroma.
För oss är de mer än bara ord på papper - de är en del av vårt dagliga arbete. Med dem i fokus strävar vi mot vår vision: Bättre vård för alla!
De professioner du möter hos oss är: Specialister i allmänmedicin, vårdadministratörer, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut/rehabkoordinator, psykoterapeut samt fysioterapeuter.
Verksamheten har ca 8 500 listade patienterPubliceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Som specialist i allmänmedicin hos oss får du en varierad och meningsfull roll. Du utreder och behandlar patienter vid både planerade och akuta besök.
Hos oss finns möjlighet att utvecklas mot en större ansvarstagande roll där din kompetens får direkt påverkan på vår mottagning. Vi söker dig som också vill arbeta nära alla professioner på mottagningen och spela en nyckelroll i vårt kontinuerliga förbättrings- och utvecklingsarbete.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad specialist i allmänmedicin och som har erfarenhet av arbete inom primärvården.
Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv med både patienten och mottagningen i fokus.
Du arbetar utifrån din egen patientlista och får därmed möjlighet att genuint följa dina patienter över tid.
Du behöver ha en god kommunikationsförmåga i syfte att skapa goda relationer med patienter såväl som kollegor. Som person är du lyhörd för våra patienters behov och ditt bemötande är professionellt och ödmjukt.
Vad erbjuder vi?
Patienterna är listade på patientansvarig läkare
Vi erbjuder goda villkor, över marknadsmässig lön och bra personalförmåner
Vi finns i trevliga lokaler i centrala Vetlanda med goda pendlings- och parkeringsmöjligheter
Anställning och ansökan:
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Nyfiken på att höra mer om oss? Hör då av dig till Tf. verksamhetschef Boel Simonsson på boel.simonsson@primavard.se
alternativt telefonnummer 070-273 08 39
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
