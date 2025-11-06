Vårdcentral i vacker slottsmiljö söker ytterligare en ST-läkare
Information om arbetsplatsen
Praktikertjänst Stora Wäsby Vårdcentral ligger på Stora Wäsby slott i Upplands Väsby.
Det är en populär och omtyckt vårdcentral med härliga medarbetare! Mottagningen öppnade i September 2022 och vi är 16 medarbetare och har närmare 6000 listade patienter. Vi söker nu en ST-läkare och planerar att rekrytera ytterligare en med start i september.
Hos oss har du en vacker arbetsplats, ett starkt och glatt kollegialt team omkring dig, och goda utvecklingsmöjligheter. Regelbunden handledning är en självklarhet liksom avsatt tid för basgrupp.
Vår vision är att alltid ha en hållbar arbetsmiljö & hög vårdkvalitet med patienten i fokus. Det är viktigt för oss att alla som arbetar hos oss är delaktiga på arbetsplatsen och att vi trivs tillsammans.
Vi rankades som den bästa vårdcentralen i Upplands Väsby 2023 och 2024 i SKRs Nationella patientenkät!
Dina arbetsuppgifter
Man har växelvis traditionell mottagning med mestadels planerade besök, men 1-2 dagar per vecka tjänstgör man på vår teammottagning där man tillsammans med läkarkollegor och undersköterska gemensamt tar emot ett stort flöde akut-besök/ sub-akutbesök och även vissa icke-akuta besök. Man är då även frågedoktor för sjuksköterskorna.
Vi testar nya arbetssätt och är med i flera piloter och projekt!Kvalifikationer
Legitimerad läkare är ett krav, alternativt om man gör BT integrerat i ST. Även du som har en pågående ST-tjänst i allmänmedicin är välkommen att söka.
Kunskap i Take Care och region Stockholms ehälsolandskap är starkt meriterande.Dina personliga egenskaper
Nu har just du chansen att vara med att påverka och bygga upp vår fina mottagning i ett härligt team!
Då vi är en liten och relativt ny mottagning läggs stor vikt vid personliga egenskaper. Vi ser gärna att man är social, umgås på raster och hänger med på AW ibland. Flexibilitet och uppfinningsrikedom är ett måste, samt att man gillar att ha kul på jobbet!
Övrig information
Gratis parkering finns, samt busshållplats ca 100 meter från vårdcentralen
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
