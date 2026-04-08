Vårdcentral i vacker slottsmiljö söker Specialistläkare i allmänmedicin
Specialist i allmänmedicin - var med och bygg framtidens vårdcentral!
Vill du arbeta på en vårdcentral där kvalitet, arbetsglädje och delaktighet står i centrum? Nu har du chansen att bli en del av Praktikertjänst Stora Wäsby Vårdcentral - en modern och växande mottagning i vackra miljöer vid Stora Wäsby slott.
Sedan starten 2022 har vi byggt upp en uppskattad vårdcentral med stark teamkänsla, cirka 6000 listade patienter och ett tydligt fokus: hög vårdkvalitet och en hållbar arbetsmiljö. Våra fina resultat talar för sig själva - vi rankades som bästa vårdcentral i Upplands Väsby både 2023 och 2024 i Sveriges Kommuner och Regioner nationella patientenkät, och vi är stolta mottagare av "Vårdpersonalens val" från Eppow.
Om tjänsten
Som specialist i allmänmedicin hos oss får du en varierad och stimulerande vardag:
Planerad mottagning med kontinuitet och kvalitet i fokus
Teammottagning 1-2 dagar/vecka där du arbetar nära kollegor i ett dynamiskt flöde av planerade, akuta och subakuta patienter
Digitalt arbete med triage, chatt och video.
Möjlighet att påverka arbetssätt, rutiner och utveckling
Deltagande i spännande pilotprojekt och framtidens vårdmodeller
Här får du inte bara ett jobb - du får en möjlighet att vara med och forma verksamheten.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin och som vill mer än att bara "göra jobbet".
Du:
Trivs i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Är flexibel, lösningsorienterad och nytänkande
Vill vara delaktig och påverka hur vården utvecklas
Gillar att ha roligt på jobbet
Hos oss är personlighet lika viktigt som kompetens.
Varför välja oss?
En varm och inkluderande arbetsplats med hög trivsel
Möjlighet att påverka och växa tillsammans med verksamheten
Korta beslutsvägar och stor delaktighet
Stark teamkänsla och engagerade kollegor
Goda resultat i både patient- och medarbetarundersökningar
Praktiskt
Lätt att ta sig hit - busshållplats ca 100 meter bort
Parkering finns i anslutning till arbetsplatsen
Heltid samt deltid är möjligt
Låter det intressant?
Ta chansen att bli en del av vår resa! Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega som vill utvecklas tillsammans med oss och bidra till framtidens primärvård.
Välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Stora Wäsby, Gamla Stallet (visa karta
)
194 37 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Pernilla Kadry 0700759051 Jobbnummer
9843283