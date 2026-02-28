Vårdcentral i skärgården söker specialist i allmänmedicin
2026-02-28
Om jobbet
Välkommen till Hönö vårdcentral en arbetsplats med stort hjärta, hög läkarkontinuitet och en driven arbetsgrupp.
När du arbetar som allmänspecialist i primärvården på Hönö vårdcentral har du en nyckelroll i lokalsamhället och bidrar till att göra Öckerö kommun till en bättre plats för människor i livets alla skeden. Vi är en privat vårdcentral som har avtal med Västra Götalandsregionen. Vi arbetar med målet att erbjuda våra patienter hög tillgänglighet samt kontinuitet med hög generalistkompetens. Vi är omkring 20 medarbetare som gemensamt arbetar för att få en alltmer personcentrerad och lättillgänglig vård. Vi är en vårdcentral under förändring och utveckling med ett stort fokus på bemötande, och vi sätter medicinsk kvalité och patientsäkerhet som högsta prioritet.
I en föränderlig vårdvärld prioriterar vi utifrån patientens behov och förändrar arbetssätt när vi ser att behovet finns. Just nu pågår till exempel arbete att utveckla och förbättra arbetssätten kring fast läkarkontakt, patientansvarig läkare. Hos oss får du möjlighet att vara med och utforma arbetet i vårt allmänmedicinska team. Vi värdesätter, professionellt personligt bemötande, kontinuitet, tillgänglighet och långsiktighet. Arbetsgruppen består av erfarna sjuksköterskor, som bedriver egna mottagningar, receptionist, medicinsk sekreterare och undersköterskor som driver och utvecklar vår lab-och provtagningsverksamhet.
Vi önskar förstärka vårt läkarteam och söker dig som är engagerad och flexibel specialist i allmänmedicin. Många av Hönö vårdcentrals patienter är äldre och vi har cirka 150-200 patienter på särskilt boende eller med kommunal primärvård. Arbetsuppgifterna hos oss är omväxlande med läkarmottagning, drop-in samt handledning av utbildningsläkare. Du får möjlighet att tillsammans med övriga medarbetare utveckla verksamheten och delta i förbättrings och kvalitetsarbete så väl på vårdcentralen som kopplat till övrig vård.
Vi dokumenterar i journalsystemet Webdoc. Idag har vårdcentralen tre specialistläkare, fyra ST-läkare och en underläkare. Antal listade patienter är nästan 7000 och vi arbetar utifrån ett glesbygdsperspektiv då vi befinner oss i en kommun som består av tio olika öar. Vi ligger nära Göteborg vilket gör det enkelt att pendla både med bil och kommunala färdmedel. Vår huvudsakliga verksamhet ligger i fina lokaler på Hönö och vi har vi en mindre filial på Björkö som vi har öppet två dagar per vecka.
Vem är du? Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Kunskaper i svenska motsvarande C1 är ett krav. B-körkort krävs. Du är trygg i din yrkesroll. Du har intresse av att arbeta med många olika medicinska frågeställningar inom ett brett fält. Du ser det kontinuerliga, långsiktiga mottagningsarbetet som det främsta medlet att hjälpa patienter till en god hälsa. Du trivs med att arbeta och ta ansvar i en miljö som är omväxlande och under ständig utveckling. Du kan arbeta snabbt när det behövs och du tar självständiga beslut. Som person är du lyhörd för våra patienters behov och ditt bemötande är professionellt och ödmjukt. Du ser samverkan som en naturlig del av ditt arbete.
Välkommen till en arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att du ska kunna utföra ett bra arbete. Som arbetsgivare fokuserar vi på att vår personal mår bra, genom att erbjuda utbildning, utvecklingsdagar, friskvård och många skratt när vi fikar, då ger vi bra vård.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande.
Välkommen med din ansökan.
Anställningsform: tillsvidareanställning
Omfattning: heltidstjänstgöring
Tillträde: efter överenskommelse
Lön: individuell lönesättning
Förmåner: friskvårdsbidrag Publiceringsdatum2026-02-28
Verksamhetschef Caroline Johanssoncaroline.johansson@honovardcentral.se
070-00793 76
Medicinskt ansvarig läkare
Adam Goldbergadam.goldberg@honovardcentral.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
via e-post
E-post: caroline.johansson@honovardcentral.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hönö Vårdcentral AB
(org.nr 556451-5764), http://www.honovardcentral.se
Minkebergsvägen 3A (visa karta
)
475 40 HÖNÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9769448