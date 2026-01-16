Vårdbiträden sökes till ny somatisk enhet, Partille kommun!
2026-01-16
Nu har du möjlighet att vara med från start!
Under våren öppnar vi en ny somatisk enhet och vi söker engagerade vårdbiträden som vill vara med och bygga upp en verksamhet i ett spännande uppstartsskede.
Enheten öppnar i maj 2026 i temporära lokaler för att senare flytta till Forellen. Den somatiska enheten kommer att ta emot 8 hyresgäster och ingå i ett gemensamt arbetslag med våra redan etablerade avdelningar inom geropsykiatri och demens som idag ligger på Forellen. Här erbjuds du ett nära samarbete, möjlighet att påverka arbetssätt och bidra till en trygg och kvalitativ vård.
I ditt uppdrag ingår omvårdnadsarbete och arbetspassets innehåll utgår från de äldres behov och önskemål. Det kan exempelvis handla om socialt umgänge med våra äldre, vara behjälplig vid måltid och personlig hygien. Hos oss är vikten av aktiviteter för våra äldre en stor del av det dagliga arbetet och vi jobbar aktivt för att ständigt utveckla detta.Publiceringsdatum2026-01-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har vårdbiträdesutbildning. Har du erfarenhet från arbete på äldreboende eller hemtjänst sedan tidigare ser vi det som meriterande. Meriterande är det även om du tidigare arbetat med kvalitetsregister BPSD och Senior Alert. Social dokumentation är en viktig del i arbetet, vilket innebär att du behöver kunna uttrycka dig väl i det svenska språket i både tal och skrift.
Vi söker medarbetare som förstår vikten av ett gott bemötande mot brukare, anhöriga och kollegor. Du är en strukturerad lagspelare med stor ansvarskänsla för såväl arbetsuppgifterna som för att bidra till ett gott klimat på arbetsplatsen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vilket för oss innebär att du, utöver ovan nämnda egenskaper, också delar våra värdeord om allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Din nya arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen består av fyra avdelningar: Bistånd och hälsa, Funktionsstöd, Äldreomsorg samt Stöd och utveckling. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar politiskt för förvaltningens arbete. Vår verksamhet handlar om att ge omsorg, stöd och service till äldre personer och till personer i behov av funktionsstöd. Vi utför även viss hälso- och sjukvård. Visionen är bl a att våra insatser ska genomföras tryggt, säkert, värdigt och med inflytande.
Vi är ca 850 medarbetare som har våra arbetsplatser runt om i kommunen och vi är en blandning av stödassistenter, undersköterskor, sjuksköterskor, stödpedagoger, biståndshandläggare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, omsorgshandledare med flera.
Vi erbjuder en arbetsmiljö där kunskapsutbyte och samverkan mellan olika kompetenser är en naturlig del av vardagen. Eftersom verksamheten är ny finns goda möjligheter att påverka rutiner, arbetssätt och utveckling - vi värdesätter dina idéer och ditt engagemang. Här arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg, respektfull och trivsam miljö för både hyresgäster och medarbetare.
Förutsatt att du uppfyller skallkraven för tjänsten är det obligatoriskt att genomgå ett digitalt språktest för att säkerställa kompetensen i nivå med B1 enligt Europarådets standard innan intervju. Observera att processen avbryts vid ej godkänt språktest. Du kommer att behöva identifiera dig med Bank-ID för att genomföra språktestet.
Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/ Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
