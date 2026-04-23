Vårdbiträde/usk Natt Till Familjärt Äldreboende
Andreas Ands Minne, Stiftelsen / Undersköterskejobb / Uppsala
2026-04-23
Stiftelsen Andreas Ands minne är ett litet familjärt äldreboende i Luthagen, Uppsala. Vi söker dig som är utb undersköterska eller har en utbildning/erfarenhet som vårdbiträde till en timanställning på natten.
Dina kvalifikationer som engagemang, omsorg av äldre och noggrannhet ser vi som meriterande. Du kommer att få arbeta i en positiv arbetsmiljö där rätt person gör rätt saker. Tex du som undersköterska/vbt har omvårdnad som specialitet och inte arbetsuppgifter som lokalvård eller tvätt/textilansvarig.
Arbetet på natten innebär flera rutiner och omvårdnad av äldre. Du arbetar alltid med en natt kollega och har kontakt med joursjukvård vid behov. Du kommer att efter godkänd utbildning (muntlig och skriftlig) få delegering för att dela mediciner. Du kommer att få återkoppla i rapport till ssk och vårdpersonal på morgonen vid arbetspassets slut.
Dina språkkunskaper i svenska ska vara goda.
Vi har en trevlig uppvuxen trädgård för våra boenden, anhöriga och personal.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
mejl med CV och personligt brev
E-post: annelouise.malm@andreasand.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vbt/usk NATT Andreasand". Arbetsgivare Andreas Ands Minne, Stiftelsen
, http://www.andreasand.se
Sturegatan 22 (visa karta
)
752 23 UPPSALA Arbetsplats
Andreas Ands Minne, Stiftelsen Kontakt
Personalansvarig
Anne louise Malm anneloouise.malm@andreasand.se 070-2832224 Jobbnummer
9870794