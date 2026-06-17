Vårdbiträde/Undersköterska till Stenhagens vård- och omsorgsboende
Uppsala kommun, Avdelning för boenden / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-06-17
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Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
6 plats(er).
Har du erfarenhet av arbete inom vård och omsorg? Då kan du vara den vi söker! Vi söker just nu flera vårdbiträden eller undersköterskor till vår verksamhet för både dag- och nattpass. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att skapa trygghet och livskvalitet för andra. Varmt välkommen med din ansökan!
Stenhagens vård- och omsorgsboende ligger fem kilometer från centrala Uppsala. På Stenhagens vård- och omsorgsboende finns det 4 avdelningar och 80 lägenheter. Hälften av våra platser är omvårdnadsplatser och hälften är för demensboende.
Omvårdnadsbehovet för våra brukare är dygnet runt. Därför söker vi just nu personal för både dag- och nattpass. Tjänsten innebär även arbete varannan helg.
Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du i första hand att ansvara för omsorgen kring en specifik brukare och vara en viktig del i att skapa trygghet och kontinuitet i vardagen.
Arbetet innefattar bland annat:
personlig omvårdnad
förflyttningar och mobilisering enligt gällande rutiner
dokumentation enlig lag och riktlinjer
nära samarbete med kollegor och andra yrkesroller
arbete utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
Tjänsten är tidsbegränsad till tre månader men kan leda till förlängning. Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av sondmatning och känna trygghet i att ta emot delegerade arbetsuppgifter från legitimerad personal. Vi ser det som meriterande om du är utbildad undersköterska. Vidare behöver du obehindrat och självständigt kunna kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt. Det är ett krav för att säkerställa patientsäkerhet och rätt dokumentation i arbetet.
Som person tar du ansvar för din uppgift och strukturerar själv upp ditt angreppssätt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Det gör att du snabbt kan ändra ditt synsätt och ditt förhållningssätt. Vidare har du förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Elin Lindén, verksamhetschef, 018-727 87 01.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 39 94.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader, tillträde: Omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2026-00434". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
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752 60 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning för boenden Kontakt
Elin Lindén 018-7278701 Jobbnummer
9968658