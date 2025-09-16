Vårdbiträde och undersköterskor sökes till månadsvikariat i äldreomsorgen!
2025-09-16
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Som vikarie inom Ystads kommun arbetar du enligt socialtjänstlagen genom att stötta våra brukare i deras vardag med uppgifter som:
• Städning
• Personlig hygien
• Laga frukost, servera lunch och mellanmål
• Social samvaro, t.ex. gå ut på promenader, hitta på aktiviteter och i vissa fall rasta husdjur
• Följa med till frisör och vårdcentral
• Handräckning av mediciner
Ett jobb inom äldreomsorgen är ett omväxlande och utvecklande jobb där du möter många intressanta människor. Din huvuduppgift är att skapa goda förutsättningar för att andra ska ha det bra. Ett fantastiskt jobb där du får möjlighet att utveckla egenskaper som kreativitet, flexibilitet, mod, empati och samarbetsförmåga.
Du jobbar antingen i hemtjänst, omsorg i brukarnas egna bostäder. Eller på särskilt boende, där bor brukarna i lägenheter i samma hus, med gemensamma sällskapsutrymme. Uppge gärna i din ansökan om du är intresserad av det ena, eller det andra. Inom vissa hemtjänst grupper finns det krav på körkort och att kunna cykla.
Arbetstiden är förlagd antingen på dagtid, kvällstid eller blandat, samt varannan helg. Uppge gärna i din ansökan om du är intresserad av en specifik arbetstid.
Du som söker tjänsten som månadsvikarie är utbildad undersköterska, går Vård- och Omsorgsprogrammet och/eller har tidigare erfarenhet av vårdyrket.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och ser gärna att du:
• är lyhörd
• är social
• vill hjälpa människor att leva sitt bästa liv
• bemöter din omgivning med respekt
• kan samarbeta med andra.
• Då du kommer att ha daglig kontakt med omsorgstagarna och dokumentera behöver du ha goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt (krav är att du är godkänd i grundläggande svenska för grundskola ÅK9 alternativt SFI D).
• Inom hemtjänst behöver du kunna cykla och inom vissa grupper är det krav med körkort.
• Du ska ha fyllt 18 år.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson.
Detta är ett deltidsjobb.
