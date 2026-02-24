Vårdbiträde med ansvar för serviceinsatser till Rungården
Heby Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Heby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Heby
2026-02-24
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heby Kommun i Heby
Vill du vara en viktig del av ett team som gör skillnad för människors livskvalitet varje dag?
Rollen
Vi söker nu ett serviceinriktat och engagerat vårdbiträde med ansvar för bland annat serviceinsatser och omvårdnadsinsatser till Rungården vård- och omsorgsboende.
I ditt uppdrag ingår bland annat:
Daglig städning av gemensamma utrymmen, boenderum och personalutrymmen där du bidrar till att upprätthålla en ren, trivsam och välskött miljö
Tvätt och hantering av de boendes kläder samt verksamhetens textilier
Egenkontroller enligt gällande hygien- och kvalitetsrutiner
Att du arbetar självständigt men i nära samarbete med omsorgspersonal och övriga kollegor
Att du vid oförutsedda situationer kan komma att arbeta som vårdbiträde i verksamheten, vilket ställer krav på flexibilitet och initiativförmåga
Det här är vi
Verksamheten består av 33 lägenheter fördelade på tre avdelningar med inriktning mot omvårdnad samt en avdelning med inriktning mot kognitiv svikt. Vi vill att alla som bor hos oss ska ha en meningsfull och trygg vardag. Aktiviteter är en naturlig del av vår verksamhet.
Hos oss blir du en del av en trivsam arbetsmiljö där ett positivt förhållningssätt och gott bemötande står i centrum. Vi arbetar tillsammans, delar idéer, löser problem och värdesätter ett prestigelöst samarbete.
Hos oss är trivsel, trygghet och värdighet i fokus - och du spelar en avgörande roll i att skapa en ren, trygg och välkomnande miljö för våra boende.
Vi ser fram emot att välkomna en engagerad och kvalificerad medarbetare till vårt team.
Är det här du?
Vi vill att du:
Har erfarenhet och/eller utbildning inom service- och omvårdnadsinsatser
Har ett genuint intresse för att arbeta med människor och service
Kan planera och strukturera ditt arbete på ett metodiskt sätt
Har kunskap om hygienrutiner och smittförebyggande arbete
Är noggrann, ansvarsfull, självgående och har en god känsla för service
Har ett professionellt bemötande och alltid verkar för de boendes bästa
Är van vid dokumentation och skriftlig samt muntlig rapportering
Är flexibel, samarbetsvillig och gärna hjälper till där det behövs
Är trygg i dig själv och har förmågan att se och förstå andra människors perspektiv
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav. God datorvana är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Fast, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/31". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049) Arbetsplats
Rungården Kontakt
Bekhal Hawez, enhetschef 0224-64546 Jobbnummer
9760993