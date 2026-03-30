Vårdbiträde/biträde Hemtjänst Torslanda demensteam dag/kväll
Göteborgs kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-03-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Om jobbet
Är det du som gör det möjligt att bo kvar hemma?
Nu söker vi vårdbiträden/biträden till hemtjänsten Torslanda.
Arbetet inom äldreomsorgen ger dig möjlighet att bidra till livsglädje och välmående. Målet är att omsorgstagarna ska få meningsfulla dagar, där du ger en god omvårdnad och social omsorg. Din arbetstid är förlagd till dagtid och kvällstid. I Torslanda värdesätter vi samarbete och vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden.
Arbete inom hemtjänsten innebär att du stödjer och hjälper omsorgstagaren i dennes eget hem utifrån beviljade insatser. Du tar dig till individens hem till fots, el-cykel eller med bil. I ditt arbete ingår praktisk hjälp med personlig hygien och omsorg, stöd vid måltider, aktiviteter, tvätt, städning med mera.
Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från legitimerad personal. All social dokumentation sker digitalt. Du som tidigare inte ha använt dig av de system som används inom Göteborgs stad får utbildning i dessa.
Som vårdbiträde/biträde i hemtjänsten får du ett varierande arbete där du bidrar till ett värdigt och meningsfullt liv.
Kvalifikationer
- Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
- Utbildad vårdbiträde
- Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete
- Kan cykla och är bekväm med att använda el-cykel som arbetsfordon
- B-körkort och körvana
- Erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa.
Vem vi söker:
Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du tänker på de vi är till för och deras bästa.
Du kan snabbt anpassa ditt arbetssätt och du se möjligheter i stället för hinder. Då arbetet i hemtjänsten kan förändras när oväntade händelser inträffar. Du anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt och du säkerställer att ditt budskap gått fram.
För att säkerställa hög kvalitet i vår vård och omsorg ser vi gärna att du som inte har vårdutbildning har de nödvändiga förkunskaperna så du kan vidareutbilda dig till vårdbiträde eller undersköterska genom vuxenutbildning. Vi tänker långsiktigt och vill att du som medarbetare ska växa och utvecklas, därför ser vi gärna att du är motiverad att på sikt läsa vidare inom vård- och omsorg. Vi kommer att prioritera kandidater som har de förkunskaper som krävs.
Urval och intervjuer kommer påbörjas under annonseringstiden. Välkommen med din ansökan!
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1622".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Anneli Alvestorm anneli.alvestorm@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3665582
9828303