Vårdare till socialpsykiatrin - Karlholms serviceboende
2026-03-04
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och brukare. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Tierps kommun kännetecknas av kundsfokus och framtidstro. Vi söker dig som visar respekt, tar ansvar och har mod att tänka nytt i arbetet som vårdare hos oss.
Inom vård och omsorg arbetar vi för att ha en verksamhet med hög kvalité som är värdeskapande för våra brukare.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
På Karlholms serviceboende arbetar du med att stötta brukare med SOL beslut som bor i egna lägenheter som ligger i nära anslutning till en "baslägenhet" som har gemensamhetsutrymmen. Serviceboendet är beläget i centrala Karlholm och vi söker nu förstärkning framförallt över sommaren. Möjlighet finns att jobba upp till 100% under sommaren. Innan och efter sommaren finns ett behov av timvikarier som kan ställa upp att jobba vid akut och planerad frånvaro.
Vi söker dig som är trygg i att bemöta personer med psykisk funktionsnedsättning. Det är meriterande om du har en relevant utbildning och/eller erfarenhet av psykiatri, pedagogik, MI - metodik, ESL, lågaffektivt bemötande och beroende. Vi ser gärna att du som studerar relevant utbildning söker sommarjobb hos oss t.ex. specialistundersköterska inom psykiatri eller annan utbildning inom området.
I Karlholm jobbar man i en liten kompetent och samspelt personalgrupp, både tillsammans och enskilt. Arbetet innebär att stödja och motivera kunderna i deras vardag med utgångspunkt i tydlig strategi och väl fungerande struktur. En stor del av arbetet är att ha samtal och att bara finnas där för våra brukare.
En förutsättning för att kunna arbeta hos oss är att du kan ta emot och följa tydliga instruktioner men även att vara flexibel då verksamheten är rörlig och kräver omställningar i vissa situationer.
Dokumentation är en stor del av arbetsuppgifterna varför goda kunskaper i det svenska språket är viktigt.
Arbetstider enligt schema. Jourpass 24 timmar. I dagsläget ser arbetsturerna ut enligt följande:
Jour 11:30-11:30
8:00-20:30
8:00-16:00Kvalifikationer
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
ÖVRIGT
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan då tjänster kan komma att tillsättas innan avslutad annonsering.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Utdrag från belastningsregister kommer att tas.
Utdrag från belastningsregister kommer att tas.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310130". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps kommun
(org.nr 212000-0266) Arbetsplats
Tierps kommun, Funktionshindradeomsorgen Kontakt
Enhetschef
Anna Andersson anna.andersson6@tierp.se 0293-218607 Jobbnummer
9775741