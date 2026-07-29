Vårdadministratör till reumatologimottagningen, Centralsjukhuset Karlstad
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2026-07-29
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Vill du ha en central roll i vården och bidra till en trygg och effektiv patientprocess? Nu söker vi en vårdadministratör till vår reumatologimottagningen i Karlstad.
Din arbetsplats
Hos oss inom vårdadministration område medicinska specialiteter arbetar cirka 55 medarbetare som är placerade på Centralsjukhuset Karlstad. Den vårdadministrativa enheten servar verksamheterna akutkliniken, hjärt- och akutmedicinkliniken, infektionskliniken, medicinkliniken, njurmedicinkliniken och onkologikliniken.
Vi har en bred expertis inom ett stort antal specialiteter med goda möjligheter att utvecklas. Vi är en serviceorienterad kunskapsorganisation som kännetecknas av kompetenta medarbetare, hög vårdkvalitet, utvecklingsvilja, engagemang, ansvar och delaktighet.
Vi erbjuder dig som anställd en friskvårdstimme i veckan, flextid och möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter. Utöver det erbjuder vi friskvårdsbidrag, tillgång till gym i regionens lokaler, samt hälsoinspiratörer som anordnar aktiviteter.
Vill du utvecklas i din yrkesroll och göra skillnad tillsammans med dina arbetskollegor? Då är det dig vi söker! Välkommen till en arbetsplats där du får hjälpa värmlänningen mitt i livet. Och göra skillnad varje dag. På riktigt.Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
På reumatologimottagningen har du som vårdadministratör en betydande nyckelroll i patientens vårdkedja samt mottagningens utvecklingsarbete. Tillsammans med dina två kollegor är du är en viktig del i arbetsgruppen och samarbetar med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
dokumentation i journalsystemet Cosmic
diagnosklassificering
hantering av vårdrelaterade intyg
post- och remisshantering, skanning, kvalitetsregister, 1177
i övrigt förekommande vårdadministrativa uppgifter.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller läkarsekreterare med mycket goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift, samt medicinsk terminologi.
Du är noggrann, flexibel, ansvarstagande samt har ett gott bemötande och tycker om att ge service. För att trivas hos oss bör du ha förmåga att ta egna initiativ och organisera ditt arbete självständigt men också ha en god förmåga att samarbeta i team. Du ser möjligheter och är positiv till utvecklingsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
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I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Medicinska specialiteter, Vårdadmenh, medicinska specialiteter Kontakt
enhetschef
Helene Linder helene.linder@regionvarmland.se 010-8315127 Jobbnummer
10014621