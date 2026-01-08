Vårdadministratör till akuten på Centralsjukhuset i Karlstad
2026-01-08
Vill du utvecklas i din yrkesroll och göra verklig skillnad tillsammans med engagerade kollegor? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Din arbetsplats
Vi söker nu en vikarierande vårdadministratör till Vårdadministrativa enheten.
Inom Vårdadministrativa enheten, område medicinska specialiteter, arbetar cirka 50 medarbetare placerade på Centralsjukhuset Karlstad. Vi har en bred kompetens inom ett stort antal specialiteter och erbjuder goda möjligheter till utveckling genom arbete inom olika verksamheter.
Vi är en serviceinriktad kunskapsorganisation som präglas av kompetenta medarbetare, hög kvalitet, engagemang, utvecklingsvilja, ansvar och delaktighet. Tillsammans bidrar vi till en trygg och effektiv vård för våra patienter.
Region Värmland erbjuder flera förmåner för dig som medarbetare, såsom flextid, friskvårdsbidrag, tillgång till gym i regionens lokaler samt hälsoinspiratörer som arrangerar olika aktiviteter.
På akutmottagningen har du dessutom möjlighet att önska ditt schema inför varje schemaperiod. Arbetet bedrivs i kontinuerligt 2-skift med en veckoarbetstid på 38,25 timmar, men vi bemannar alla dagar 07-22. Möjlighet till distansarbete finns i den mån verksamheten tillåter.
Hos oss får du arbeta i en dynamisk miljö där du dagligen bidrar till vården av värmlänningen - mitt i livet. Vi erbjuder ett omväxlande arbete med goda möjligheter att bredda och fördjupa din kompetens inom flera specialiteter.
Här gör du skillnad varje dag. På riktigt.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Som vårdadministratör på akutmottagningen har du en viktig och central roll i patientens vårdkedja. Arbetet är varierande och sker i nära samarbete med övriga yrkesgrupper på akuten.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
- dokumentation i journalsystemet Cosmic,
- diagnosklassificering,
- remisshantering,
- i övrigt förekommande vårdadministrativa uppgifter.
På akutmottagningen arbetar vi med många olika specialiteter, vilket ger dig en bred och värdefull kompetens inom yrket.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad vårdadministratör eller medicinsk sekreterare. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift, samt inom medicinsk terminologi.
Du är ansvarstagande, flexibel och trivs i en verksamhet med varierande tempo. Samtidigt har du en strukturerad arbetsstil som gör att du kan planera och organisera ditt arbete effektivt. Du samarbetar väl med kollegor, bidrar till ett positivt arbetsklimat, och du har ett serviceinriktat förhållningssätt där du alltid sätter patientens behov i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Det är meriterande om du tidigare har jobbat på akutmottagning.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252750". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Vårdadministrativa enheten, medicinska specialiteter Kontakt
Helene Linder, enhetschef 010-8315127 Jobbnummer
9673811