Vårdadministratör sökes till ny mottagning - En väg in för barn och unga
2026-03-11
Din arbetsplats
Mottagningen En väg in kommer att bli Första linjen unga Värmland samlade ingång och bedömningsmottagning.
Det är hit barn och unga, mellan 6 och 20 år som visar tidiga tecken på psykisk ohälsa, kan vända sig för en första bedömning med råd och stöd som initial insats, innan eventuellt vidare insatser ges på den ortsmottagningen där denna är skriven. Kontakten kan också ske genom vårdnadshavare till målgruppen. Med hög tillgänglighet och kompetens skapar vi ökad trygghet för barn och unga och deras familjer.
Mottagningen En väg in innebär en utökning av den nuvarande verksamheten. Ett förstärkt Första linjen unga är del av Region Värmlands prioriterade satsningar och utgör en central del i det långsiktiga arbetet för att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga med en mer lättillgänglig, jämlik och sammanhållen vård för Värmlands barn och unga.
Vårt uppdrag är att erbjuda lättillgängligt stöd tidigt i lindrig psykisk ohälsa, innan svårigheterna växer sig större. Genom råd, vägledning och tidiga insatser möter vi unga utifrån deras behov och ser till att rätt stöd kommer på plats i rätt tid.
Mottagningsteamet på En väg in kommer bestå av psykologer, kuratorer, vårdadministratör och enhetschef. Vi arbetar i ett tvärprofessionellt team där olika kompetenser kompletterar varandra och används utifrån den unges behov och där helhetsperspektivet och samverkan är centralt.
Tillsammans bygger vi en ny struktur med fokus på tillgänglighet, hög kompetens och samarbete. De patientkontakter som görs på En väg in sker främst digitalt via telefon och videolänk, i nära samverkan med länets ortsmottagningar och andra aktörer som skola, socialtjänst och andra vårdnivåer inom regionen.
Som anställd på En väg in får du möjligheten att vara med från start och påverka och utveckla ett nytt arbetssätt, flöden och rutiner tillsammans med övriga i teamet.
Ditt uppdrag
Som vårdadministratör hos oss blir du en central del i det administrativa arbetet när vi etablerar en samlad ingång till Första linjens mottagningar. Du har en viktig roll för patientsäkerheten och fungerar som stöd i en ny struktur och organisering av verksamheten. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att ta emot och hantera remisser, kalla patienter till samtal eller bedömning, samt administrera väntelistor och annan löpande patientadministration. Patientkontakterna vid mottagningen sker på distans, via telefon eller länk.
Du arbetar nära både administrativ och klinisk personal och bidrar till att skapa ordning, effektivitet och tydlighet i ett nytt flöde. Rollen ger dig möjlighet att vara med från start och påverka hur vi bygger upp och utvecklar ett administrativt arbetssätt som fungerar för både patienter och personal. Mottagningen för En väg in ska vara i drift tidig höst 2026 och innan dess kommer arbetsuppgifterna bestå i att lära känna verksamheten för att kunna vara med att ta fram rutiner och strukturer i samarbete med arbetsgrupp bestående av behandlande personal, enhetschef och verksamhetsstöd.
I uppdraget ingår att:
- Stötta behandlarteamet med administrativa processer
- Hantera remissadministration
- Samordna och kvalitetssäkra flöden i administrativa och digitala system
- Bidra i utvecklingen av rutiner och arbetssätt
- Ta emot inkommande kontakter och bidra till ett professionellt patientmöte
- Säkerställa korrekt journalföring enligt gällande regelverk
- Vara en stöttande samverkansfunktion gentemot vårdgrannar
- Kommunicera med målgrupp runt administrativa frågor
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har relevant utbildning som vårdadministratör eller medicinsk sekreterare och erfarenhet av remisshantering och patientadministration och som vill vara med och bygga upp en ny mottagning för Värmlands barn och unga. Du är trygg i din yrkesroll och trivs med att ta ansvar och hitta lösningar i vardagen och hållbara utvecklingar.
Du har en god kommunikativ förmåga och arbetar strukturerat, samtidigt som du är flexibel och driven. Vi värdesätter att du har lätt för samarbete och bidrar till ett positivt klimat i arbetsgruppen och i kontakten med vår målgrupp barn/unga, vårdnadshavare och Första linjens samverkansparter. Din förmåga att se möjligheter och skapa effektiva strukturer och flöden är en styrka i rollen. Du har erfarenhet av att arbeta i Cosmic. Erfarenhet av utvecklingsarbete är meriterande då vårdadministratör kommer ha en viktig roll i utformandet och samordnandet av administrativa arbetssätt vid mottagningen.
Vi erbjuder dig:
- Ett meningsfullt uppdrag där du får bygga nytt från grunden.
- Möjlighet att påverka arbetssätt och rutiner.
- Ett team som präglas av samarbete och respekt för varandras kompetens.
- Individuell introduktion och stöd i rollen.
Om Region Värmland
Om Region Värmland

Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Publiceringsdatum2026-03-11
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
