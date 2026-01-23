Vårdadministratör/Medicinsk sekreterare till vårdavdelning, sommarvikariat
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Alingsås Visa alla administratörsjobb i Alingsås
2026-01-23
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Medicin på Alingsås lasarett söker medicinsk sekreterare till sommarvikariat!
I din roll som medicinsk sekreterare får du möjlighet att arbeta som avdelningssekreterare på våra vårdavdelningar och erbjuds varierande arbetsuppgifter.
Medicinavdelning med inriktning mot stroke/TIA, internmedicin samt medicinavdelning med inriktning hjärtaPubliceringsdatum2026-01-23Beskrivning
För oss är det viktigt med ett gott samarbete då vi arbetar i team bestående av sjuksköterska, undersköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, sekreterare med flera runt patienten.
I rollen som medicinsk sekreterare hos oss får du möjlighet att utvecklas i en arbetsgrupp som präglas av öppet klimat, stort engagemang och där kvalitet är viktigt. Vi har nya fräscha lokaler och kan erbjuda en bra arbetsmiljö.
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad, bidrar till ett positivt arbetsklimat och är stolt över den medicinska sekreterarens kompetens. För att trivas i rollen behöver du vara självgående, engagerad och tycka om att ta ansvar. Du kan planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt och du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Vi ser gärna att du har ett intresse för diagnosklassificering.
Din insats som medicinsk sekreterare spelar stor roll!Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av sedvanliga uppgifter som medicinsk sekreterare och varierar utifrån placering. Ett urval är:
Journaldokumentation i Melior
Diagnosklassificering i Melior samt registrering av diagnos- och åtgärdskoder i ELVIS
Remisshantering
Patientbokning
Posthantering
Preparering inför skanningKvalifikationer
Tvåårig YH-utbildning, eller motsvarande, till medicinsk sekreterare
God datorvana
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av Melior och ELVIS
Utbildning i sjukdomsklassifikation
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetstid
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag-fredag.Övrig information
Intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/205". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Verksamhetsområde Medicin, Alingsås lasarett Kontakt
Eva-Lena Andersson, enhetschef 0322–226386 Jobbnummer
9700289