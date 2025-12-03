Vårdadministratör/Medicinsk sekreterare med IT-intresse
2025-12-03
Har du erfarenhet från Primärvården i rollen som medicinsk sekreterare eller vårdadministratör och ett intresse för digitalisering och IT? Då kan du vara den vi söker!
Vi erbjuder en ny och spännande roll där du får kombinera administrativt arbete med ett ansvar för våra digitala lösningar.
Hos oss får du möjlighet att både bidra i det dagliga vårdarbetet och samtidigt vara en nyckelperson i utvecklingen av våra IT-system och införandet av nya digitala arbetssätt på mottagningen.
I rollen som Vårdadministratör/medicinsk sekreterare kommer du främst att arbeta med medicinsk dokumentation, schemaansvar, remisshantering samt övriga vårdadministrativa uppgifter.
Som IT-ansvarig kommer du att ha ansvar för våra system och IT-lösningar på mottagningen. Du fungerar som first-line support för medarbetare och patienter och är en nyckelperson i den dagliga driften. Vårdcentralen planerar flera digitaliseringsprojekt framåt och vi söker någon som kan leda dessa och bidra till effektivare arbetssätt.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare alternativt har erfarenhet i rollen som vårdadministratör. Vidare bör du ha god vana och goda kunskaper av Office-paketet. Kunskap i journalsystemet Cosmic och tidigare arbete inom primärvård är meriterande.
Vi söker dig som är:
Strukturerad, noggrann och flexibel Serviceinriktad med god kommunikativ förmåga Lösningsorienterad med ett starkt intresse för IT och digitala arbetsverktyg
Vad erbjuder vi?
Hos oss blir du del av en liten mottagning med bred kompetens, där vi värnar om varandra och tillsammans arbetar för en bättre vård. Vi vill att du ska trivas och nå din fulla potential och kommer du ha kontinuerliga avstämningar med din chef.
Väla Hälsocenter ingår i Prima Vård-koncernen, en av Sveriges största privata aktörer inom vården.
Mottagning
Väla Hälsocenter är en Vårdcentral med ca 6700 listade patienter.
Vi är en medelstor vårdcentral beläget i nära anslutning till Väla köpcenter. Här finns goda kommunikationsmöjligheter, gratis parkering och ett bra lunchutbud. Vi har som målsättningen att erbjuda en hög tillgänglighet och god kontinuitet, vilket leder till den bästa vårdkvalitèn.
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
