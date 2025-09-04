Vårdadministratör H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Är du nyfiken på att jobba för barn och ungdomars bästa hälsa?
Vi söker nu vårdadministratör till barn- och ungdomssjukhuset i Linköping/Motala!
Vårt erbjudande
Barn- och kvinnocentrum (BKC) är en länsövergripande produktionsenhet inom Region Östergötland (RÖ).
Barn- och kvinnocentrum består av fyra kliniker med verksamheter vid RÖ:s samtliga sjukhus samt mindre mottagningar över hela länet. BKC bedriver en omfattande läns- och regionsjukvård. BKC ger klinisk utbildning till cirka 200 studenter per år, inkluderat specialist - och utbytesstudenter. Centrumet är ISO-certifierat i kvalitet och miljö. Barn och ungdomssjukhuset i Linköping/Motala arbetar med ett tydligt patientperspektiv, vi har fokus på barn och familj. Vi söker dig som har ett starkt intresse barn och ungdomsmedicin och som vill arbeta i team med patienten i centrum. Vår vision är "tillsammans för barns- och ungdomars bästa hälsa". Med detta menar vi att vi arbetar tillsammans och strävar efter att ge god, säker vård och omsorg på lika villkor med respekt för allas lika värde. Barn- och ungdomssjukvården sker inom två kliniker, dels vid vrinnevisjukhuset i Norrköping, dels vid universitetssjukhuset i Linköping/Motala. Verksamheten omfattar vård av barn och ungdomar upp till 18 år. Inom klinikerna bedrivs avancerad poliklinisk verksamhet inom alla subspecialiteter, dagvård och barn-LAH samt slutenvård som bland annat inkluderar barnonkologi, kirurgi och intensivvård av för tidigt födda barn.
Vi kan erbjuda dig ett arbete där du utvecklar dig själv och har möjlighet att medverka i utveckling av verksamheten. Du får ta ansvar, ta egna initiativ och arbeta självständigt. Du samarbetar med olika yrkesprofessioner i team där god kommunikation är en förutsättning. Du får hålla många bollar i luften och jobba i en spännande miljö där ingen dag är den andra lik. Det som gör den här tjänsten extra intressant är att verksamheten innefattar många kompetensområden och på så vis lär du dig många olika delar av vården.
Här kan du läsa om vår karriärstege för vårdadministratörer och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Du kommer ha arbetsuppgifter inom dokumentation, bokning, och registrering i regionens datasystem, Cosmic. Du kommer arbeta nära vårdverksamheterna med olika administrativa uppgifter, i team både inom den egna professionen och med andra yrkeskategorier. Du kommer delta i utvecklings- och kvalitetsarbete både i vårdverksamheten och inom den egna professionen. Du kommer att arbeta nära övrig personal och chefer. Vi arbetar mycket med att utveckla vårdadministratörens roll på kliniken och strävar efter rätt använd kompetens.
Arbetsgrupp
Centrumet har cirka 1100 medarbetare med läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor, barnsköterskor, vårdadministratörer och socialterapeutisk personal. BKC ger klinisk utbildning till cirka 200 studenter per år, inkluderat specialist- och utbytesstudenter. Centrumet är ISO-certifierat i kvalitet och miljö.
Vi vill att du ska trivas och få en bra start hos oss. Du får en individuellt planerad introduktion där du successivt får lära dig arbetsuppgifterna och har en egen handledare till dess att du känner dig självständig i ditt arbete. Introduktionstiden är olika lång beroende på vad man har för erfarenhet sedan tidigare. Arbetsgruppen stöttar varandra dagligen i olika frågeställningar och sitter nära varandra.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad vårdadministratör. Vi värdesätter erfarenhet i yrket samt vana av att arbeta i Cosmic. Goda administrativa kunskaper och god datakunskap krävs. Vi ser gärna att du har ett intresse av statistik och har tidigare erfarenhet av att arbeta med det. ITR utbildning, utbildning inom statistik och logistik värderas högt.
Du bör ha god kommunikationsförmåga och ett professionellt förhållningssätt. Du behöver ha lätt att anpassa dig till olika situationer samt ha en god samarbetsförmåga. Vi värdesätter att du strävar efter utveckling och nytänkande och ha förmågan att tänka strategiskt. Vi vill ha rätt person på rätt plats och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi söker en medarbetare på heltid för ett vikariat med start snarast och med slutdatum 30 september 2026.. Inom barn- och ungdomssjukhuset finns ett gemensamt bemanningsansvar för att säkerställa vården för barn- och ungdomar vid alla våra enheter.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
