Vårdadministrativ sekreterare till Ögonoperation Skövde
Skaraborgs Sjukhus - där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg - och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Vill du vara med och utveckla framtidens vårdadministration?
Vi söker en engagerad och serviceinriktad vårdadministrativ sekreterare till vår administrativa enhet som består utav enheterna Ögon, ÖNH, Käkkirurgi och Logopedi.
Inom den vårdadministrativa enheten arbetar cirka 30 medarbetare och vi arbetar aktivt för att stärka samarbetet inom VO5.
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och bemöter andra på ett professionellt sätt. Hos oss blir du en nyckelspelare som ser till att vårdpersonalen kan fokuserar på patienterna medan du hanterar den administrativa delen av vården.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
I rollen som vårdadministrativ sekreterare på Ögonoperation får du ett varierat och ansvarsfullt arbete och blir en viktig del i vårt team som arbetar för att våra patienter ska få en bra och säker vård. Du arbetar nära enhetschef och blir en viktig del i planering och koordinering av verksamheten.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Produktions- och schemaplanering
Bevaka väntelistor och säkerställa vårdgaranti
Delta i produktionsmöten och rapportera utfall
Samverkan med andra enheter såsom AnOp, kardiologen, barndagvården och ögonmottagningen
Stöd i planering av mötesforum, APT och utbildningar
Faktura- och beställningshantering (Raindance och Marknadsplatsen)
Tidsbokning, remisshantering, medicinsk dokumentation och registrering
Posthantering och arbete i kvalitetsregister
Du får en central roll där du både arbetar självständigt och tillsammans med kollegor. Du bidrar även aktivt till verksamhetens utvecklingsarbete.
Varför välja oss?
Hos oss får du:
En omväxlande roll med möjlighet att påverka
Nära samarbete med vårdpersonal, sekreterare och enhetschef
Ett arbetsklimat där nytänkande och utveckling uppmuntras
Tillsammans skapar vi inspiration för att möta framtidens administrativa möjligheter. Vår ambition är att hitta nya arbetssätt och skapa en arbetsmiljö där man kan känna sig trygg och värdefull. Det ska vara roligt att gå till jobbet och vi tror på medarbetarnas förmåga att skapa den arbetsplatsen.Kvalifikationer
KY- eller YH-utbildning till medicinsk sekreterare eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska och medicinsk terminologi
Noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
God samarbetsförmåga och flexibilitet
Erfarenhet av Elvis, Melior och Orbit är meriterande, men inte ett krav
Vi värdesätter också god förmåga att ta till ny kunskap och som har ett intresse för den digitala utvecklingen av vården.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Schemalagd måndag till fredag.
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
