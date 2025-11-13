Vårdadministrativ sekreterare till Gynekologi och Reproduktionsmedicin!
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-11-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om oss
Administrativa enheten är djupt involverade i samtliga administrativa processer inom verksamheten och arbetar nära varandra samt övriga yrkesprofessioner så som läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor, kuratorer för att nämna några.
Gynekologi och reproduktionsmedicin är en bred verksamhet förlagd på två sjukhustomter; Sahlgrenska och Östra. Verksamheten utför högspecialiserad vård såväl inom öppen- som sluten- och akut gynekologisk vård. Vi är ett "sjukhus i sjukhuset".
Om jobbet
Du kommer främst att vikariera på vårdavdelning 67, Sahlgrenska, som är en gynekologisk vårdavdelning med inriktning mot tumörkirurgi och där patienterna vårdas pre- och postoperativt, vilket innebär snabba vårdförlopp och likaså snabb administrativ handläggning.
Verksamheten har flera NHV-uppdrag (nationell högspecialiserad vård) där sekreterarna har en central roll liksom förfarandet rörande SVF-flödet (standardiserat vårdförlopp).
Du kommer att ha nära kollegor på vårdavdelningen som du delar arbetsrum med. Inom Administrativa enheten arbetar det idag totalt omkring 27 medarbetare.
Vad kan vi erbjuda dig?
Ett omväxlande och stimulerande arbete där ditt uppdrag i teamet värderas högt och du gör skillnad för våra patienter genom att frigöra administrativ tid för läkare och vårdpersonal. Det finns goda möjligheter till utveckling då vi är en stor verksamhet med bred kompetens.
Om dig
Du ska vara utbildad medicinsk sekreterare. Du behöver vara noggrann och uthållig. Fördel om du är van att arbeta i ett högt tempo och ändå hålla en god kvalitativ standard. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med utvecklingsarbete då vi som administrativ personal står inför stora förändringar där bland annat digitaliseringen är en stor orsak till omställningen.
Det är bra om du har arbetat inom slutenvård tidigare, men inte ett krav.
Då du kommer att arbeta nära ovan nämnda är ett gott samarbete av största vikt och vi välkomnar dig som ser det som en självklarhet att vi hjälper varandra.
Vi kommer att hålla intervjuer fortlöpande, så om intresse finns, vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-11-13Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6406". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 1, Radiologi Barn Kontakt
Vårdenhetschef, Ann-Charlotte Högberg 073-4673369 Jobbnummer
9602256