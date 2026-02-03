Vårdadministrativ sekreterare till företagshälsovården
2026-02-03
Hälsan och Stressmedicin är en del av Västra Götalandsregionen med verksamhetsdelarna Hälsan och Arbetslivet, regionövergripande uppdrag avseende arbetsmiljö och hälsa, Gröna Rehab samt Institutet för Stressmedicin. Förvaltningens uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag, samt förbygga ohälsa, stress och förbättra arbetsmiljön genom forskning, kunskapsspridning och våra regionövergripande uppdrag. Tillsammans skapar våra verksamheter ett värde för medarbetarna i VGR samt främjar en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.Publiceringsdatum2026-02-03Beskrivning
Hälsan och Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som består av 5 enheter som finns representerade i: Skaraborg, Fyrbodal, Södra Älvsborg och Göteborg.
Hälsan och Arbetslivet arbetar utifrån ett systematiskt arbetsmiljöperspektiv (SAM) inom områdena medicin, ergonomi, hälsopromotion, miljö, teknik och beteendevetenskap. Vi deltar i ett flertal projekt, såväl regionala som nationella, inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering och kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter för våra anställda.
Ta gärna del av vår film som beskriver vår verksamhet inom Hälsan och Arbetslivet
Vi är också stolta att meddela att vi i oktober vann priset Stämgaffeln 2025 - Årets företagshälsa.
Då en av våra sekreterare går i pension behöver vi nu rekrytera till vår enhet på Ullevi. På enheten arbetar ca 25 medarbetare. Vi arbetar i team och du kommer ha ett tätt samarbete med dina sekreterarkollegor och vidare med företagsläkare, företagssköterska, psykolog, organisationskonsult, ergonom, hälsostrateg, arbetsmiljöingenjör, enhetschef samt kundansvarig.
Vi hjälper varandra över enhetsgränserna, vilket innebär att arbete åt en annan enhet inom Hälsan och Arbetslivet kan förekomma, då i första hand digitalt.Dina arbetsuppgifter
Sekreterarnas arbetsuppgifter består av:
Patientadministrativt arbete, till exempel vårddokumentation och administration: patientjournaler, remisser, intyg, kallelser etcetera i ett datasystem specifikt för företagshälsovård.
Service och stöd till medarbetare på enheten, bland annat support i IT-frågor.
Hantera avtal gentemot kunder samt fakturering av våra kunder.
Hantering av inkommande fakturor via Marknadsplatsen och Raindance.
Arbete med telefoni, posthantering, skanning med mera.
Bistå enhetschefen med administrativa arbetsuppgifter till exempel planering av APT, enhetsdagar, skriva minnesanteckningar och ansvara för dokumentation.
Fungera som teamsekreterare med ansvar för dokumentation.Kvalifikationer
Du är utbildad medicinsk sekreterare med dokumenterat goda datakunskaper i Officepaketet och har stor skicklighet i att hantera svenska språket samt erfarenhet av att hantera ekonomiadministration. Kunskap och erfarenheter i att använda statistik i uppföljande syfte är meriterande. Erfarenhet av arbete inom företagshälsovård är mycket meriterande. Vi arbetar med journalsystemet/verksamhetsstödssystemet J4, MedSpeech, Raindance, Marknadsplatsen, Barium, SOFIA och Heroma.
Du är noggrann, initiativrik och ansvarsfull. Du tycker om att ge service, hantera uppgifter parallellt och är duktig på att prioritera. Du har ett tydligt eget driv och trivs både med att arbeta självständigt och i team.
Arbetstid
Dagtjänstgöring, måndag-fredag. Flextid tillämpas.
Välkommen med din ansökan!
