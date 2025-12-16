Vårdadministrativ sekreterare till BUP Heldygnsvård och specialmottagningar
2025-12-16
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Barn och ungdomspsykiatrin Sahlgrenska Universitetssjukhuset förbättrar sin administration och ökar sin digitala kompetens.
I samband med etablerandet av Akutmottagning Barn-och Ungdomspsykiatri har behovet av ett ökat samarbete inom och mellan sektioner blivit tydligt. Därför söker vi en sekreterare 100% med arbetsuppgifter för hela sektionen.
Sektionen innehåller två heldygnsvårdavdelningar samt Ätstörningscentrum, avancerad barnsjukvård i hemmet psykiatri, Akutmottagning barn och ungdomspsykiatri, BUP Mellanvårdsmottagning, DBT-mottagningen samt Specialmottagningen. Inom Ätstörningscentrum samt Specialmottagningen bedrivs forskning. Sektionen arbetar aktivt med digitala lösningar för vård samt med vård i hemmet.
Sektionen innehåller enheter med stora olikheter i uppdrag och arbetssätt, vilket innebär behov av mångsidig administrativ kompetens. Såväl akutvårdsavdelningen som Akutmottagningen präglas av varierande söktryck med krav på snabba beslut och ett högt tempo. Våra båda avdelningar arbetar med frivillig vård och vård jämlikt lagen om sluten psykiatrisk tvångsvård. Detta kräver stor noggrannhet i dokumentationen för att garantera patientsäkerhet och rättssäkerhet. Sektionen har också en stor del löpande mottagningsarbete.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som vårdadministrativ sekreterare. Utöver detta tät kontakt med administratörer och chefer inom hela sektionen. Digitalt utvecklingsarbete.
Om dig
Du är utbildad medicinsk sekreterare/vårdadministratör. Vi söker dig som är tekniskt kunnig med kompetens i framkant avseende digitalisering. Förtrogenhet med Elvis, Melior, Medspeech, är meriterande.
Då tjänsten har ett varierande innehåll krävs en hög grad av flexibilitet och en god förmåga att planera och kunna prioritera och vid behov snabbt ställa om i arbetet. Vi tror att du som söker är intresserad av utvecklingsarbete och nytänk. Vi arbetar i team och värdesätter allas bidrag till utvecklingen av framtidens vård.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6792". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Akutmottagning barn och ungdomspsykiatri Kontakt
Vårdenhetschef Hedvig Falk Kalén 070-0825575 Jobbnummer
9648189